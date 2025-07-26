Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın Cenazesi Defnedildi

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan\'ın Cenazesi Defnedildi
26.07.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Musa Sarıaslan'ın cenazesi, törenle toprağa verildi.

Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın (53) cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Sarıaslan'ın naaşı, belediye binası önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıaslan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Musa Sarıaslan'ı 2000'li yıllardan beri tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yenifakılı'ya her gelişimizde ya da Ankara'ya geldiğinde mutlaka hemşehrilerinin sorunlarını bize iletir, takipçisi olurdu. Belediye başkanlığı döneminde de sorunların çözümü için büyük gayret gösterdi. Kıymetli bir dava ve yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten işini çok iyi takip eden bir kardeşimizdi. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya gayret ettik ama takdiri ilahi böyleymiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Sarıaslan'ın Yenifakılı sevdasına bizzat şahitlik ettiğini ifade ederek, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Buradaki törenin ardından Sarıaslan'ın cenazesi, ilçedeki Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Sarıaslan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Yenifakılı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Sarıaslan'ın ailesi ve yakınları, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaza

Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı dün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Sarıaslan hayatını kaybetmişti.

Araçta bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Metin Dağ ile Ahmet Suveren yaralanmıştı.

Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Yenifakılı, Politika, 3-sayfa, trafik, yozgat, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Çatalca’da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Kınalıada açıklarında can pazarı 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı Kınalıada açıklarında can pazarı! 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı
Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak
Yangından kurtulan ineğin gözyaşları Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor Binlerce kişi işten çıkarılacak Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi. Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

14:12
Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
13:05
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
16:27
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
16:26
HSBC’den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:16
Galatasaray’da küsler barıştı Yönetim çok sevindi
Galatasaray'da küsler barıştı! Yönetim çok sevindi
16:13
Ukraynalı spiker Daria Bondar’dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler
Ukraynalı spiker Daria Bondar'dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler
16:11
Rusya’da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı
Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
16:00
Icardi’nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
15:58
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye’den dikkat çeken yükseliş
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 14:43:17. #7.12#
SON DAKİKA: Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.