Yeniimaretspor Penaltı İçin 226 km Gitti

18.03.2026 17:51
Edirne'de Yeniimaretspor, İpsalaspor'la oynadığı maçta penaltı atışı için 226 km yol katetti.

EDİRNE'de Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeniimaretspor Kulübü, 1 Mart'ta İpsalaspor'la oynadıkları maçın, uzatmalarında tatil edilmesiyle kullanılamayan penaltı atışı için 226 kilometre yol katetti. 30 saniye oynanan maçta Yeniimaretspor, Onur Istık'ın penaltıyı gole çevirmesiyle galip ayrıldı.

Kentte, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeniimaretspor, İpsalaspor'la deplasmanda karşılaştı. İpsala İlçe Stadı'nda oynanan normal süresi 3-3 biten maçın sonuna hakem 7 dakika uzatma ekledi. Hakem, uzatmalarda Yeniimaretspor lehine penaltı kararı verince, İpsalaspor'un kalecisi tepki gösterip kaleye geçmeyi reddetti. Hakem, bunun üzerine maçı tatil etti. Hafta içi Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından alınan kararla maçın sadece penaltı vuruşunun kullandırılması suretiyle, 18 Mart'ta tekrarlanmasına karar verildi.

PENALTI VURUŞUNU GOLE ÇEVİRDİ

Karar üzerine Edirne kent merkezi takımı Yeniimaret Spor Kulübü, penaltı kullanmak için 226 kilometre yol katederek İpsala ilçesine ulaştı. İpsala İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Maçta Yeniimaretspor adına penaltı vuruşunu Onur Istık kullandı. Istık, penaltıyı gole çevirirken, maç 4-3 Yeniimaret lehine sonuçlandı.

'PENALTIYI KIZIMA ARMAĞAN EDİYORUM'

Maç sonrası konuşan Yeniimaretsporlu Onur Istık, futbol kariyerindeki en erken golü attığını belirterek, "30 saniyelik bir gol oldu. Hayatımda bu zamana kadar 23 yıllık dönemde 300'den fazla gol atmışımdır. En erken golüm oldu. Dünya tarihinde bir ilk belki de. Çok mutluyuz, şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu golü de 1 aylık kızım Aysa'ya hediye ediyorum" dedi.

'KARARI ANLAYAMADIK'

Yeniimaretsporlu futbolcu Bartuğ Evci, alınan karara anlam veremediklerini belirterek, "Bu kararı anlayamadık açıkçası. Herkes işini gücünü bıraktı. Okulu bırakıp buraya gelen arkadaşlarımız var. Bir penaltı atmak için, 3-4 saniye penaltıyı atıp geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok, anın tadını çıkarmaya bakıyoruz" diye konuştu.

Yeniimaretsporlu Koray Kaya da federasyonun kararının kendilerini şok ettiğini söyleyerek, "Penaltıyı ben almıştım. Hocaya gidip konuştuğumda bana 'Hükmen 3-0 dedi'. Biz de Edirne'ye geri döndük. Sonra hafta içi böyle bir karar çıktı ve 226 kilometre yolu bir penaltı için gideceğimizi öğrendik. Şoka uğradık. Bayram öncesi planımız vardı, ailemizi görmek için İstanbul'a gidecektik. Şaşkınlık yaşadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

