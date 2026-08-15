Yeniköy Sahili'nde Gizemli İHA Bulundu
Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde yürüyüş sırasında insansız hava aracı bulundu, güvenlik ekipleri sevk edildi.
ARNAVUTKÖY Yeniköy Sahili'nde kumsalda yürüyen kişiler tarafından insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu
Olay, Yeniköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde bir cisim fark etti. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismi görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak cisim üzerinde ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından cisim, ekiplerce bulunduğu noktadan kaldırıldı. Menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla teknik incelemelerin yapılacağı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
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