Yenilenen Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2026-2027 sezonunu Airam Hernandez\'le açtı

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 2026-2027 sezonunu açtı.

Mart 1989'da hizmete giren ve İstanbul'un kültür sanat hafızasında önemli bir yer edinen CRR, 2025 yazında kapsamlı bir yenileme sürecine alındı.

İBB Miras koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda salonun özgün mimari dokusu ve akustik sistemi korunurken binanın elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat altyapısı yenilendi. Yangın ve afet güvenliği, iklimlendirme, aydınlatma ve otomasyon sistemleri güncellenirken sahnenin teknik altyapısı ve güvenlik donanımları da yenilendi.

CRR'nin sezon açılışında, Adrian Prabava yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, İspanyol tenor Airam Hernandez'e eşlik etti.

Konserde Rossini'nin "La gazza ladra" operasından Uvertür, Verdi'nin "La traviata" operasından "Lunga da lei… De' miei bollenti spiriti" ve Preludio, Donizetti'nin "L'elisir d'amore" operasından "Una furtiva lagrima", Bizet'nin "Carmen" operasından Entr'acte ve "La fleur que tu m'avais jetee", Puccini'nin "Tosca" operasından "E lucevan le stelle" ile Sorozabal'ın "La tabernera del puerto" operasından "No puede ser" seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde ise Brahms'ın Re Majör 2. Senfonisi, Op. 73 icra edildi.

İspanyol tenor Airam Hernandez

Franz Liszt'in tamamlanmamış "Sardanapalo" operasının birinci perdesinin 2018'de Weimar'daki dünya prömiyerinde Asur Kralı Sardanapalo rolünü üstlenen Hernandez, Gran Teatre del Liceu korosunda geçirdiği altı yılın ardından Opernhaus Zürich'in uluslararası opera stüdyosuna ve solist kadrosuna kabul edildi.

Sanatçı, Teatro Real, Teatro La Fenice ve Elbphilharmonie Hamburg gibi sahnelerde başroller üstlendi.

"Müzik insanın hafızasına ve vicdanına seslenir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan açılışta yaptığı konuşmada CRR'nin İstanbul'un müzik hafızasındaki yerine değindi.

Aslan, müziğin toplumdaki yerine ilişkin değerlendirmesinde, "Müzik bazen acıyı paylaşır, müzik bazen sevinci paylaşır ve çoğaltır. Çünkü müzik insanın hafızasına ve vicdanına seslenir." ifadelerini kullandı.

CRR'nin adını taşıdığı besteci, piyanist ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey'in Cumhuriyet döneminin kültür ve sanat hayatındaki önemine işaret eden Aslan, Rey'in Doğu ile Batı'yı aynı yaratıcı dünyanın içinde değerlendiren bir sanat anlayışına sahip olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, açılışta yaptığı konuşmada binadaki makine, ekipman ve tesisat sistemlerinin kullanım ömrünü tamamladığını belirterek, sahne teknolojisinin ihtiyaç duyduğu sistemlerin yenilendiğini söyledi.

Polat, çatıda bulunan yalıtım sorunlarının giderildiğini, fuaye ve diğer alanlardaki mimari düzenlemelerin de yenileme kapsamında ele alındığını aktardı.

CRR'nin yalnızca konser izlenen bir mekan olarak değil, insanların zaman geçirebildiği ve kültür sanat etkinlikleriyle bir araya gelebildiği bir yaşam alanı olarak değerlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

"Zamanın Ötesinde Bir Nota: Cemal Reşit Rey" sergisi de sanatseverlerle buluştu

Açılış kapsamında fuaye alanında "Zamanın Ötesinde Bir Nota: Cemal Reşit Rey" sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Besteci, piyanist ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey'in uluslararası sahnedeki kariyerini, yaşamını ve sanat yolculuğunu kronolojik bir akışla ele alan sergide konser afişleri, nota defterleri, dergiler ve çeşitli belgeler yer alıyor.

CRR'nin ekim-aralık dönemini kapsayan yeni sezon programında klasik müzikten caza, geleneksel Türk müziğinden dünya müziğine, çocuk gösterilerinden çağdaş sahne sanatlarına uzanan 30'u aşkın konser ve gösteri yer alıyor.

Program kapsamında Kaan Tangöze, Yunan kontrbasçı Mihalis Kalkanis, Schumann Quartett, Aki Takase & Japanic Project, CRR Türk Müziği Topluluğu ve Calefax gibi sanatçı ve topluluklar CRR sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.

CRR Caz Orkestrası da İranlı-Kanadalı vokalist, besteci ve söz yazarı Golnar Shahyar'a eşlik edecek.

Kasım ve aralık aylarında ise Viyana ve Berlin Filarmoni orkestralarının üyelerini bir araya getiren Philharmonix'in yanı sıra şefler Shiyeon Sung ve Ayyub Guliyev, saksofoncu Jacopo Taddei, vokalist ve tromboncu Aubrey Logan, trompetçi Summer Camargo, Renaud Garcia-Fons, Ahmet Aslan ve Yoann Bourgeois Art Company CRR programında yer alacak.

CRR Senfoni Orkestrası, CRR Caz Orkestrası ve CRR Türk Müziği Topluluğu da yeni sezon boyunca konserlerini sürdürecek.

CRR'nin 2024-2025 sezonunda başlattığı Dinleyici Okulu, yeni sezonda Prof. Dr. Onur Güneş Ayas'ın vereceği müzik sosyolojisi seminerleriyle devam edecek. Dört hafta sürecek dersler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Genç müzisyenlere yönelik ücretsiz ustalık sınıfları da yeni sezonda sürdürülecek. CRR'de konser veren uluslararası sanatçılar, konservatuvar ve müzik öğrencileriyle bire bir çalışma yapacak.

Genç Müzisyenlere Destek Programı kapsamında ise İstanbul'daki konservatuvarların üçüncü ve dördüncü sınıflarında veya lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçilen genç müzisyenler, CRR fuayesinde konser verecek. Program kapsamında konser vermeye hak kazanan müzisyenlere maddi destek de sağlanacak.