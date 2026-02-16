Yenilenen İstanbul Hava Müzesi'nde "Sonsuz Aşk" konseri düzenlendi - Son Dakika
Yenilenen İstanbul Hava Müzesi'nde "Sonsuz Aşk" konseri düzenlendi

16.02.2026 10:34
Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen "Tarihin İzinde" programı kapsamında İstanbul Hava Müzesi'nde "Sonsuz Aşk" konseri verildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen "Tarihin İzinde" programı kapsamında İstanbul Hava Müzesi'nde "Sonsuz Aşk" konseri verildi.

Müzede, tarihi uçakların bulunduğu, yenilenen hangarda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca "Sonsuz Aşk" adlı eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müzenin yenilenen bölümleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Fuaye alanındaki tarihi değeri bulunan alay sancakları restore edilerek, yenilenen vitrinde yeniden yerini aldı.

Prof. Dr. Ajun Kurter'in müzeye bağışladığı plastik model koleksiyon uçakların bulunduğu maket bölümü de yenilenen mekanlar arasında bulunuyor.

Konserin yapıldığı hangar da boyanıp, yeniden ışıklandırıldı.

Hangardaki Türk yapımı uçaklar ise ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Müzedeki geçici sergi salonunda 50. yıl anısına özel, görev yapanların imzalarının bulunduğu F-4 savaş uçağının yakıt tankı da sergileniyor.

Yenilemeler kapsamında Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adına da sergi alanı oluşturuldu.

Topel'in üniformaları, bir kısım özel eşyaları ve fotoğrafları burada yer alıyor.

Müzede yenilenen askeri kıyafetler ve madalyalar vitrini de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Restore edilen kafeterya da vatandaşların hizmetine açıldı.

"Bugünkü programda tarihi yaşadık"

Ziyaretçilerden Tarkan Üstüner, müzenin geçmişini bildiğini söyledi.

Üstüner, "Özellikle Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in anısına yapılmış olan bölüm için çok teşekkür ederim. Bugünkü programda tarihi yaşadık. Tarihi bir andı. Cengiz Topel'i unutmayalım." dedi.

Müzeyi ziyaret eden Orhan Ünsal da pilotluk yaptığını, amatör ve sportif havacılıkla uğraştığını anlattı.

Ünsal, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde gördükleri tablonun kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, "Ülkemizde dünya havacılık tarihini yansıtan ve Türk havacılık tarihini görmemize sebep olan böyle bir müze olduğuna burada şahit olduk. Bugünkü konser de çok güzeldi." diye konuştu.

Kafeteryanın yeniden müzeye kazandırıldığını belirten Ünsal, tüm vatandaşları burayı gezmeye davet etti.

İstanbul Hava Müzesi Müdürlüğü, geçmişten günümüze uzanan Türkiye'nin şanlı havacılık tarihini en etkili şekilde tanıtmak için ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA

