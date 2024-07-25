Yenimahalle Belediyesi, YKS Tercihlerinde Gençlere Danışmanlık Hizmeti Sunacak

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Yenimahalle Belediyesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan gençlere üniversite tercihlerini yaparken danışmanlık hizmeti sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, danışmanlık hizmeti, öğrencileri yükseköğretim sınavlarına hazırlayan Destek Eğitim Merkezlerinde verilecek.

YKS tercihlerini yapacak Yenimahalleli öğrenciler 31 Temmuz-2 Ağustos arasında Cumhuriyet Akademisi, 29-30 Temmuz'da Karşıyaka Destek Eğitim Merkezi, bugün ve yarın ise Ragıp Tüzün Eğitim Destek Eğitim Merkezinde üniversite tercihlerine ilişkin danışmanlık alabilecekler.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İlçemizin 8 ayrı noktasında konumlandırdığımız Destek Eğitim Merkezlerinde, çocuklarımız LGS ve YKS sınavlarına ücretsiz şekilde hazırlanıyor. Sınav sonrasında yaşanan zorlu tercih döneminde de öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Yenimahalle'de eğitim kalitesinin artması ve gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi adına eğitime önem veriyor ve her zaman eğitimi ön sırada tutuyoruz."