Yenimahalle'de orman yangını söndürüldü
Ankara Yenimahalle'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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