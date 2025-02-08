Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi öldü.
Demetevler 924. Cadde'de, aralarında husumet bulunan H.A. ile T.B. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, silahla H.A'ya ateş etti.
Ağır yaralanan H.A, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan kısa süre sonra T.B'yi gözaltına aldı.
Zanlının polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yenimahalle'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü - Son Dakika
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