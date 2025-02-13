Yenimahalle'de Tüfekle Vurulmuş 4 Köpek Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenimahalle'de Tüfekle Vurulmuş 4 Köpek Bulundu

Yenimahalle\'de Tüfekle Vurulmuş 4 Köpek Bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hayvanseverlerin beslediği sokak köpeklerinden 4'ü, tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Yaralı bir köpek ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili polisin çalışmaları sürüyor.

13.02.2025 18:26  Güncelleme: 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki boş arazide, tüfekle vurulmuş ölü 4 köpek bulundu.

Yenimahalle ilçesindeki boş arazide yaşayan sokak köpeklerini beslemek için bölgeye gelen bir grup hayvansever, 4 köpek ölüsü ve 1 yaralı köpek ile karşılaştı. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. Yaralı köpek ise veterinerde tedaviye alındı. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'SALDIRGAN DEĞİLLERDİ'

Hayvansever Tuğba Zümbül, köpeklerin sabah saatlerinde bulunduğunu belirterek, "Özellikle bu bölgeyi besleyen 2 arkadaş var. Dün gece zaten silah sesleri duymuşlar ama onlar anlamamış ne olduğunu. Şu an burada bir katil var. Duracak gibi görünmüyor. Çünkü biz aşağıda diğer köpeklere bakarken yukarıda 1 köpek daha vurulmuş. Şu an buralarda bir katil dolaşıyor. Bilmiyoruz ne yapacağımızı. Daha önce burada böyle bir olay yaşanmadı. Dünden beri köpekler vuruluyor. Şu an 4 tane, 1 tanesi de klinikte can çekişiyor. Vurulan 5 tane köpek var. Burada 20'ye yakın köpek vardı; hangisi ölü, hangisi değil bilemiyoruz. Zaten beslediğimiz köpekler saldırgan köpekler değil, insandan korkan köpeklerdi" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Yenimahalle, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenimahalle'de Tüfekle Vurulmuş 4 Köpek Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:36:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yenimahalle'de Tüfekle Vurulmuş 4 Köpek Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.