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Yenimahalle'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Yenimahalle'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 kilo 28 gram uyuşturucu madde, 336 bin sentetik ecza maddesi, 1 tabanca ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi ve 1'i serbest bırakıldı.

Yenimahalle\'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
10.01.2024 - 11:57,
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Yenimahalle ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ve uyuşturucunun gece kulüplerinde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda olayla ilgisi olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 kilo 28 gram uyuşturucu madde, 336 bin sentetik ecza maddesi, 1 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalananlardan 2'sinin tutuklandığı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği, 1'inin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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