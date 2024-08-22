Yenişehir Belediye Başkanı Öğrencileri Ödüllendirdi - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Öğrencileri Ödüllendirdi

Yenişehir Belediye Başkanı Öğrencileri Ödüllendirdi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, YKS ve LGS dereceye giren öğrencileri ağırlayarak ödüllendirdi. Başkan Özyiğit, çocukların başarısını gururla karşıladıklarını belirtti.

22.08.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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(MERSİN)- Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sisteminde (LGS) dereceye giren öğrencileri ağırladı ve onları ödüllendirdi. Başkan Özyiğit, "Tüm çocuklarımızı, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Gelecekte de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, LGS'de tam puan alan Yavuz Selim Uysal ile YKS Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç, TYT Türkiye 58'incisi Şeyma Yonca, TYT Türkiye 66'ncısı İsmail Güven Gilik ve TYT Türkiye 85'incisi Arın Taylan Kara ile bir araya geldi. İlçedeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ve aileleriyle tek tek sohbet eden Başkan Özyiğit, öğrencilerle gelecekteki hedefleri hakkında konuştu.

"Çocuklarımızın başarısı bizleri gururlandırıyor"

Belediye olarak eğitim konusunda erken çocukluk döneminden başlayarak, üniversiteye kadarki süreçte çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Özyiğit, " Türkiye'de bir ilk olan Erken Çocuk Gelişimi projemiz, inşa ederek hizmete açtığımız iki Beceri Temelli Eğitim Merkezi, öğrenci yurtlarımız, kütüphanelerimiz, nakdi eğitim desteklerimiz ve kurslarla her alanda çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında oluyoruz. Yenişehir bir eğitim kenti, öğrenci kenti. Çocuklarımızın başarısı bizleri gururlandırıyor. Hep birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar meyvelerini veriyor. Tüm çocuklarımızı, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Gelecekte de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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