Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit: "Hayata Geçirdiğimiz Her Projede Vatandaşın Desteğini Hissediyoruz"

Tele2 Haber YouTube kanalında yayınlanan "Başka Bir Kent Mümkün" programına konuk olan Özyiğit, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirdikleri projeleri ve gelecek vizyonlarını anlattı. Altı temel ilke doğrultusunda yola çıktıklarını belirten Özyiğit; eğitimden kültür-sanata, kooperatifleşmeden ekolojiye kadar birçok alanda sürdürülebilir bir kent modeli inşa ettiklerinin altını çizdi.

Özyiğit, eğitim alanında özellikle 0-3 yaş erken çocukluk dönemine odaklandıklarını belirterek, anne ve babalara yönelik bilimsel temelli eğitim programlarını Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiklerini söyledi. Programlara katılan ailelerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Özyiğit, "Babalar 'Çocuğumla iletişim kurmayı burada öğrendim', anneler ise 'Yanlış bildiğim doğruları öğrendim' diyor. Bu bizim için en büyük motivasyo" diye konuştu.

Çalışmaların ardından kurulan Beceri Temelli Eğitim Merkezleri (BETEM) ile okul öncesi eğitimde fark yarattıklarını dile getiren Özyiğit, BETEM mezunu öğrencilerin devlet okullarında akademik ve sosyal gelişim açısından öne çıktığını belirtti. Bu başarı üzerine bir ilkokul inşa ettiklerini, yasal altyapı sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 yılında vakıf ya da eğitim kooperatifi modeliyle eğitime başlayacaklarını açıkladı.

Sosyal belediyecilikte sürdürülebilir model

Yenişehir Belediyesi'nin çevre politikalarında da öncü adımlar attığını kaydeden Özyiğit, özellikle Yenişehir Belediyesi Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ile sıfır atık hedefine güçlü bir adım attıklarını söyledi. Almanya'daki kardeş şehir ziyaretinde gördüğü disiplinli atık ayrıştırma sistemini örnek gösteren Özyiğit, çevre bilincinin küçük yaşta verilmesi gerektiğini vurguladı. "Eğitim temelden başlarsa sistem saat gibi işler" diyen Özyiğit, Yenişehir'in bu konuda Mersin'e örnek olma sorumluluğu taşıdığını iile getirdi.

İlçede sosyal yaşamı güçlendiren projelerin hız kesmeden sürdüğünü belirten Özyiğit, kadın danışma merkezi, kariyer merkezi, Mola Evleri, kent lokantası ve ekonomik fiyatlı kafelerle vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Emeklilerin 5 TL'ye çay içebildiği Mola Evleri'nin sayısının artırıldığını belirten Özyiğit, Kent Lokantası'nda öğle yemeğinin 90 TL seviyesinde sunulduğunu ve tüm işletmelerde "başa baş" modeliyle sürdürülebilirliği esas aldıklarını kaydetti.

Yenişehir'in bir üniversite kenti olduğuna dikkati çeken Özyiğit, öğrenci yurdu ve misafirhane projeleriyle barınma sorununa çözüm sunduklarını ifade etti. Kasım ayında açılması planlanan Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri'nin kentin yeni kültür simgelerinden biri olacağını belirten Başkan Özyiğit, bugüne kadar 30'a yakın sanat sergisi açtıklarını ve 22 farklı sanat branşında eğitim verdiklerini dile getirerek, yılda ortalama bin 500 kişiye ulaştıklarını söyledi.

"Bugüne kadar 4 bin 119 çocuk tarandı"

Yenişehir Akademi bünyesinde yürütülen Bebek Gelişim Merkezi çalışmalarında bugüne kadar 4 bin 119 çocuğun gelişim taramasından geçtiğini açıklayan Özyiğit, erken tanı ve yönlendirme sayesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Bir çocuğun hayatına dokunabilmek bile çok kıymetli. Bugüne kadar 4 bin 119 çocuk tarandı. Otizm şüphesiyle sevk edilen çocuklardan 28'i, erken müdahale sayesinde yaşıtlarının seviyesine ulaştı. Dil konuşma güçlüğü çeken 199, motor becerilerinde gecikme olan 183 çocuk sağlanan destekle akranlarını yakaladı" ifadelerini kullandı.

"Yenişehir'in kente örnek olma zorunluluğu var"

Deprem sonrası 60 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi kurduklarını aktaran Özyiğit, "Yaşam Limanı" projesi kapsamında Afete Dayanıklılık Kültür ve Eğitim Merkezi ile toplanma alanı oluşturduklarını belirterek, tesisin hem eğitim hem de olası afetlerde koordinasyon merkezi olarak kullanılacağını söyledi.

Yenişehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle kentteki diğer belediyelere de örnek teşkil ettiğinin altını çizen Özyiğit, "Yenişehir'in kente örnek olma zorunluluğu var. Anamur Belediye'miz, Aydıncık Belediye'miz geldiler projelerimizle ilgili bilgi aldılar. Altyapı oluşturmak için destek istediler" diye konuştu.

Eğitimden kültür ve sanata, spordan altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar hayata geçirdikleri projelerle ilçenin marka değerini yükselttiklerini vurgulayan Özyiğit, "Hayata geçirdiğimiz her projede vatandaşın desteğini hissediyoruz. Bu destek ve memnuniyet bizim çalışma şevkimizi daha da artırıyor. Zaten bu memnuniyet anketlere de yansıyor. Genel merkezimizin yaptığı memnuniyet anketinde yüzde 77 gibi Türkiye'nin en yüksek oranlarından birine ulaştık. Verdikleri destekten dolayı Yenişehir halkına teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.