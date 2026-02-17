Yenişehir Belediyesi Ekipleri, Kuvvetli Yağış Uyarısının Ardından Önlemleri Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehir Belediyesi Ekipleri, Kuvvetli Yağış Uyarısının Ardından Önlemleri Artırdı

17.02.2026 15:24  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz bölgesi için yaptığı "çok kuvvetli yağış" uyarısının ardından Acil Durum Müdahale Ekipleri ile sahada önlemlerini artırdı.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz bölgesi için yaptığı "çok kuvvetli yağış" uyarısının ardından Acil Durum Müdahale Ekipleri ile sahada önlemlerini artırdı.

Yenişehir Belediyesi ekipleri, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından teyakkuza geçti. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan Acil Durum Müdahale Ekipleri kuruldu.

İş makineleri ve kamyonlarla desteklenen ekipler, yağışın etkilerini en aza indirmek için stratejik noktalarda hazır bekletiliyor. Ekipler, Halk Masası'na iletilen talep ve şikayetler doğrultusunda hızlı müdahale için sahada görev başında olacak.

"Ekiplerimiz, teyakkuz halinde beklemede halinde"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Yenişehir halkının can ve mal güvenliğini korumak temel önceliğimizdir. Ekiplerimiz, Halk Masası'na gelen her türlü talep ve şikayete anında müdahale etmek için teyakkuz halinde beklemede halinde. Vatandaşlar, yağış süresince karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluğu ve acil müdahale taleplerini Yenişehir Belediyesi Halk Masası birimine iletebilirler. Ekipler, sahadan gelen bildirimler doğrultusunda en hızlı şekilde konumlara sevk edilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi, Yerel Haberler, Doğu Akdeniz, Yenişehir, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi Ekipleri, Kuvvetli Yağış Uyarısının Ardından Önlemleri Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 bin TL’ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL’den satışa çıkardı 80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi
Ülkenin uykuları kaçtı Bu obruğun ucu bucağı yok Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Suçlama çok vahim ’’İlk 11’i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor’’ iddiası Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:11:32. #7.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi Ekipleri, Kuvvetli Yağış Uyarısının Ardından Önlemleri Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.