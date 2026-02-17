Yenişehir Belediyesi Ekipleri, Kuvvetli Yağış Uyarısının Ardından Önlemleri Artırdı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz bölgesi için yaptığı "çok kuvvetli yağış" uyarısının ardından Acil Durum Müdahale Ekipleri ile sahada önlemlerini artırdı.

Yenişehir Belediyesi ekipleri, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından teyakkuza geçti. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan Acil Durum Müdahale Ekipleri kuruldu.

İş makineleri ve kamyonlarla desteklenen ekipler, yağışın etkilerini en aza indirmek için stratejik noktalarda hazır bekletiliyor. Ekipler, Halk Masası'na iletilen talep ve şikayetler doğrultusunda hızlı müdahale için sahada görev başında olacak.

"Ekiplerimiz, teyakkuz halinde beklemede halinde"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Yenişehir halkının can ve mal güvenliğini korumak temel önceliğimizdir. Ekiplerimiz, Halk Masası'na gelen her türlü talep ve şikayete anında müdahale etmek için teyakkuz halinde beklemede halinde. Vatandaşlar, yağış süresince karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluğu ve acil müdahale taleplerini Yenişehir Belediyesi Halk Masası birimine iletebilirler. Ekipler, sahadan gelen bildirimler doğrultusunda en hızlı şekilde konumlara sevk edilmektedir" diye konuştu.