Yenişehir Belediyesi Motosiklet Sürüş Eğitimlerine Destek Veriyor

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Yıllı İleri ve Güvenli Sürüş C Lisanlı Eğitmen Yetiştirme Programı'nın pratik ve teorik eğitimlerine destek veriyor. Farklı kentlerden gelen motosikletliler, aldıkları eğitimlerle güvenli sürüş konusunda becerilerini geliştiriyor ve ulusal standartlara uygun şekilde eğitim alarak sertifika almaya hak kazanıyor.

Yenişehir Belediyesi'nin destekleriyle Mersin'de düzenlenen eğitimler, motosiklet kullanıcılarının hem kendi güvenliklerini hem de çevrelerindeki diğer sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu 2024 Yıllı İleri ve Güvenli Sürüş C Lisanlı Eğitmen Yetiştirme Programı'nı başarıyla tamamlayan motosiklet sürücüleri, lisanslı olarak akademilerde eğitmenlik yapabiliyor. Bu programla motosiklet kullanıcıları, hem teorik hem de pratik eğitimlerle donatılarak, ileri düzeyde sürüş becerileri kazanıyor ve güvenli sürüş konusunda topluma katkı sağlıyor. Eğitmenlik lisansını alan sürücüler, farklı şehirlerde düzenlenecek güvenli sürüş eğitimlerinde, eğitmen olarak görev alabilecek ve böylece Türkiye genelinde güvenli sürüş kültürünün yayılmasına katkıda bulunabilecek.

"Yenişehir Belediye Başkanı'mız Abdullah Özyiğit seçildiği günden beri desteklerini hiç esirgemedi"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güder, eğitime ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 2018 yılında motosiklet kazalarının önlenmesi ve insan kayıplarının azaltılması için güvenli ve ileri sürüş dediğimiz bu eğitim programını MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onaylamış olduğu müfredatla Avrupa standartlarında eğitimler veriyoruz ve eğitmenler yetiştiriyoruz. Amacımız, insanların motosiklet kazalarına karışmaması, insan canını korumak. Trafiğe kapalı alanda motosiklet hakimiyetini geliştirmek adına işin doğru tekniklerini öğrettiğimiz ve uygulayıcıların da motosikletlerini tanımaları için yaptığımız bir eğitim. 6 günlük bir programla Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen eğitmenleri yetiştiriyoruz. Paydaşlarla bu işlerin olması daha güzel ve daha anlamlı hale geliyor. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit seçildiği günden beri desteklerini hiç esirgemedi. Bu programda da bütün desteklerini bize sundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

"Motosiklet sevdalılarına güvenli sürüşü öğretmeye çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni Nuri Orukçu ise eğitimlerle ilgili şöyle konuştu:

"Eğitimler trafiğe kapalı alanda uygun zeminde veriliyor. Bu eğitimlerle beraber motosiklette sürücü hakimiyeti artmış oluyor ve bu da bize daha güvenli bir sürüşü beraberinde getiriyor. Burada eğitmen olarak yetişen arkadaşlarımızla kendi akademilerini açarak ve mevcut akademiler de görev alarak yeni başlayan motosiklete gönül vermiş, motosiklet sevdalılarına güvenli sürüşü öğretmeye çalışıyoruz. Diğer trafik kullanıcılarına da faydası oluyor çünkü bizim burada yetiştirdiğimiz eğitmen arkadaşlarımız trafikte son derece saygılı ve trafik kurallarına uyan eğitmenler. Dolayısıyla yetişen öğrenciler de aynı şekilde trafik kurallarına saygılı ve olması gerektiği ölçüde kullanan arkadaşlar. Bu, Mersin için güzel bir kazanım. Yenişehir Belediyesi'ne teşekkürü bir borç biliyoruz. Çünkü Yenişehir Belediyesi, özellikle motosiklet alanında, sosyal aktiviteler anlamında sürekli destek veren, doğru ölçümlemeler yapabilen ve doğru yerlerde doğru destekleri veren bir belediye. Abdullah Özyiğit Başkan'ımız da sağ olsun, bu organizasyonda elinden gelen tüm desteği verdi. İki gün önce Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde iki gün süren bir teori eğitimimiz vardı, orayı da bize tahsis etti. Bu alan da Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde buranın tahsisinde de etkisi oldu."