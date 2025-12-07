Yenişehir Belediyesi'nden 5 Aralık'a Özel Etkinlik: Eşit Kent Vizyonu Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yenişehir Belediyesi'nden 5 Aralık'a Özel Etkinlik: Eşit Kent Vizyonu Vurgulandı

07.12.2025 11:38  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde düzenlenen etkinlikte kadınların rolünü vurguladı. Belediye Meclisi kadın üyeleri tarafından yönetilen programda, Atatürk'ün kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkı anıldı.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi'nin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünde düzenlediği etkinlikte, Belediye Meclisi kadın üyeler tarafından yönetildi; geçmişin öncü kadınları anıldı, eşit kent vizyonu vurgulandı.

Yenişehir Belediye Meclisi Kadın ve Aile Çocuk Komisyonu'nun 5 Aralık dolayısıyla organize ettiği programda, kadınların kamusal hayattaki rolü, yerel yönetimlerdeki temsili ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu alandaki devrimci mirası ön plana çıktı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın öncü kadınlarının fotoğraflarından oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Meclis toplantısının ardından düzenlenen programda konuşan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, katılımcıları, "Kentimizin seçilmiş, emektar, güzel yürekli kadınları" sözleriyle selamladı. Atatürk'ü "dünyanın en büyük devrimcisi" olarak tanımlayan Özyiğit, kadınların yönetimdeki gücüne dikkati çekti.

Belediyedeki kadın yönetici oranını paylaşan Özyiğit, "Belediyemizin 28 müdürünün 16'sı kadın. Kadına bakış konusunda önemli bir noktadayız ancak bununla yetinmemeli, daha da ileri taşımak zorundayız. Atatürk'ün çizdiği aydınlık yolda yürümeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci olağan toplantısını yöneten meclis üyesi Nazlı Hilbin Doğan ise "Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, seçilmiş ve genç bir kadın olarak bugün burada oturabiliyorum" dedi.

Kadınların siyasal hayattaki kazanımlarının Cumhuriyetin en büyük miraslarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, "Ulu Önder Atatürk'ün 91 yıl önce biz kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkı için bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"5 Aralık bir devrimin adıdır"

Kadın ve Aile Çocuk Komisyonu Başkanı Ülker Bulut, 5 Aralık 1934'ün tarihsel anlamına dikkati çekerek, "Bugün burada yalnızca bir tarihi anmak için değil, Cumhuriyet'in kadınlara açtığı ufkun büyüklüğünü yeniden düşünmek için bir aradayız. 5 Aralık 1934, bir takvim yaprağından ibaret değildir. Bu tarih; yüzyılların sessizliğini yırtan, toplumun yarısını görünür, söz sahibi ve karar verici kılan bir devrimin adıdır" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Gülcan Çelikten, "Kadın muhtarlarımızla, seçilmiş kadınlarla ve onları destekleyen kadınlarla birlikte olmak büyük bir mutluluk. Kadınlar el ele verdiğinde sadece şehirler değil, ülke değişir. Şehrimizin daha güzel yarınlara ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Program, fuaye alanında açılan Türkiye'den ve dünyadan öncü kadınların fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kadın Hakları Günü, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Yenişehir, Etkinlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden 5 Aralık'a Özel Etkinlik: Eşit Kent Vizyonu Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:09:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi'nden 5 Aralık'a Özel Etkinlik: Eşit Kent Vizyonu Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.