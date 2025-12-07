Yenişehir Belediyesi'nden 5 Aralık'a Özel Etkinlik: Eşit Kent Vizyonu Vurgulandı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi'nin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünde düzenlediği etkinlikte, Belediye Meclisi kadın üyeler tarafından yönetildi; geçmişin öncü kadınları anıldı, eşit kent vizyonu vurgulandı.

Yenişehir Belediye Meclisi Kadın ve Aile Çocuk Komisyonu'nun 5 Aralık dolayısıyla organize ettiği programda, kadınların kamusal hayattaki rolü, yerel yönetimlerdeki temsili ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu alandaki devrimci mirası ön plana çıktı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın öncü kadınlarının fotoğraflarından oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Meclis toplantısının ardından düzenlenen programda konuşan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, katılımcıları, "Kentimizin seçilmiş, emektar, güzel yürekli kadınları" sözleriyle selamladı. Atatürk'ü "dünyanın en büyük devrimcisi" olarak tanımlayan Özyiğit, kadınların yönetimdeki gücüne dikkati çekti.

Belediyedeki kadın yönetici oranını paylaşan Özyiğit, "Belediyemizin 28 müdürünün 16'sı kadın. Kadına bakış konusunda önemli bir noktadayız ancak bununla yetinmemeli, daha da ileri taşımak zorundayız. Atatürk'ün çizdiği aydınlık yolda yürümeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci olağan toplantısını yöneten meclis üyesi Nazlı Hilbin Doğan ise "Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, seçilmiş ve genç bir kadın olarak bugün burada oturabiliyorum" dedi.

Kadınların siyasal hayattaki kazanımlarının Cumhuriyetin en büyük miraslarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, "Ulu Önder Atatürk'ün 91 yıl önce biz kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkı için bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"5 Aralık bir devrimin adıdır"

Kadın ve Aile Çocuk Komisyonu Başkanı Ülker Bulut, 5 Aralık 1934'ün tarihsel anlamına dikkati çekerek, "Bugün burada yalnızca bir tarihi anmak için değil, Cumhuriyet'in kadınlara açtığı ufkun büyüklüğünü yeniden düşünmek için bir aradayız. 5 Aralık 1934, bir takvim yaprağından ibaret değildir. Bu tarih; yüzyılların sessizliğini yırtan, toplumun yarısını görünür, söz sahibi ve karar verici kılan bir devrimin adıdır" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Gülcan Çelikten, "Kadın muhtarlarımızla, seçilmiş kadınlarla ve onları destekleyen kadınlarla birlikte olmak büyük bir mutluluk. Kadınlar el ele verdiğinde sadece şehirler değil, ülke değişir. Şehrimizin daha güzel yarınlara ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Program, fuaye alanında açılan Türkiye'den ve dünyadan öncü kadınların fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.