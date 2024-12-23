Yenişehir Belediyesi\'nden Huzurevi Ziyareti ve Bakım Hizmeti

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllülerle birlikte Mersin'deki İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, kişisel bakım hizmeti verdi.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllülerle birlikte Mersin'deki İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette yaş almış vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verildi. Ziyaret sırasında belediye ekipleri ve gönüllüler, huzurevi sakinleriyle sohbet ederken, huzurevi sakinleri de moral buldu.

Kendilerini hatırlayan ve yalnız bırakmayan Belediye'ye ve gönüllülere teşekkür eden İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi sakinleri, duydukları mutluluğu dile getirerek, gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretin kendileri için çok özel olduğunu belirtti.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi'nde geçen ay atölye çalışmaları düzenlemiş, ebru sanatı ve drama etkinlikleriyle yaş almış vatandaşlar keyifli vakit geçirmişti. Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelecek dönemde de benzer etkinliklerle yaş almış vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.