Yenişehir Belediyesi'nden İftar Sofrası ve Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenişehir Belediyesi'nden İftar Sofrası ve Destek Çağrısı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Çavak ve Emirler mahallelerinde kurduğu iftar sofralarında dayanışma mesajları verdi ve don felaketi sonrası çiftçilere destek çağrısında bulundu.

14.03.2025 13:51  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Çavak ve Emirler mahallelerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu iftar sofrasının aramızdaki dayanışmanın ve iletişimin artmasına, bu güzel duyguların tüm ülkemize yayılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yenişehir Belediyesi'nin Çavak ve Emirler mahallelerinde düzenlediği iftar programlarına Başkan Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Özyiğit, "Bu iftar sofrasının aramızdaki dayanışmanın ve iletişimin artmasına, bu güzel duyguların tüm ülkemize yayılmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı kentimize ve ülkemize hayırlar getirsin, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Özyiğit, fırında ekmek pişirdi vatandaşa ikram etti

Yenişehir Belediyesi'nin Çavak Mahallesi'nde açtığı ekmek pişirim fırınında ekmek pişiren ve vatandaşlara ikram eden Özyiğit, "Çavaklı hemşehrilerimizin bir fırın talebi oldu, kısa sürede fırınımızı yaptık ve faaliyete başladı. Bugün iftar soframızdaki ekmekler o fırından çıktı. Mahallemize tekrardan hayırlı olsun" diye konuştu.

Özyiğit'ten don felaketi sonrası destek çağrısı

Özyiğit, Mersin'de yaşanan don felaketine de değinerek çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Özyiğit, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bir don olayı yaşadık. Çavak'taki 1300 dönümlük üretim alanının 900 dönümünün zarar gördüğünü tespit ettik. Üreten çiftçimizin, köylümüzün yanındayız. Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz budama, seyreltme ve ilaçlamanın doğru yapılması için tarlada eğitimler verdi. Ayrıca solucan gübresi üreterek çiftçilerimize ücretsiz dağıttık. Ancak bir don olayı tüm emeği sildi süpürdü. Devlet bugünler için var. Biz ürettiğimiz zaman nasıl vergi veriyorsak, bu zor günlerde devletin yanımızda olmasını beklemek de en doğal hakkımız. Milletvekilimiz Sayın Hasan Ufuk Çakır da konuyla ilgili Meclis'e önerge verdi. Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Büyük olaylarda yerel yönetimlerin gücü yetmeyebilir ama biz de Yenişehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız."

Özyiğit ve CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Çavak'taki iftar programının ardından Emirler'e giderek, mahallede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi ayrıca Değirmençay, İnsu, Karahacılı, Turunçlu, Uzunkaş ve Kocahamzalı mahallelerinde de iftar sofrası kurdu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Yerel Haberler, Yenişehir, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden İftar Sofrası ve Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması Esenler’de 60, Göktürk’te 250 lira İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması! Esenler'de 60, Göktürk'te 250 lira
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu

14:53 Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
21:17 Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 15:09:59. #7.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi'nden İftar Sofrası ve Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.