Yenişehir Belediyesi'nden İftar Sofrası ve Destek Çağrısı

(MERSİN) - Çavak ve Emirler mahallelerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu iftar sofrasının aramızdaki dayanışmanın ve iletişimin artmasına, bu güzel duyguların tüm ülkemize yayılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yenişehir Belediyesi'nin Çavak ve Emirler mahallelerinde düzenlediği iftar programlarına Başkan Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Özyiğit, "Bu iftar sofrasının aramızdaki dayanışmanın ve iletişimin artmasına, bu güzel duyguların tüm ülkemize yayılmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı kentimize ve ülkemize hayırlar getirsin, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Özyiğit, fırında ekmek pişirdi vatandaşa ikram etti

Yenişehir Belediyesi'nin Çavak Mahallesi'nde açtığı ekmek pişirim fırınında ekmek pişiren ve vatandaşlara ikram eden Özyiğit, "Çavaklı hemşehrilerimizin bir fırın talebi oldu, kısa sürede fırınımızı yaptık ve faaliyete başladı. Bugün iftar soframızdaki ekmekler o fırından çıktı. Mahallemize tekrardan hayırlı olsun" diye konuştu.

Özyiğit'ten don felaketi sonrası destek çağrısı

Özyiğit, Mersin'de yaşanan don felaketine de değinerek çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Özyiğit, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bir don olayı yaşadık. Çavak'taki 1300 dönümlük üretim alanının 900 dönümünün zarar gördüğünü tespit ettik. Üreten çiftçimizin, köylümüzün yanındayız. Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz budama, seyreltme ve ilaçlamanın doğru yapılması için tarlada eğitimler verdi. Ayrıca solucan gübresi üreterek çiftçilerimize ücretsiz dağıttık. Ancak bir don olayı tüm emeği sildi süpürdü. Devlet bugünler için var. Biz ürettiğimiz zaman nasıl vergi veriyorsak, bu zor günlerde devletin yanımızda olmasını beklemek de en doğal hakkımız. Milletvekilimiz Sayın Hasan Ufuk Çakır da konuyla ilgili Meclis'e önerge verdi. Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Büyük olaylarda yerel yönetimlerin gücü yetmeyebilir ama biz de Yenişehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız."

Özyiğit ve CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Çavak'taki iftar programının ardından Emirler'e giderek, mahallede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi ayrıca Değirmençay, İnsu, Karahacılı, Turunçlu, Uzunkaş ve Kocahamzalı mahallelerinde de iftar sofrası kurdu.