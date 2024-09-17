Yenişehir Belediyesi'nden Ücretsiz Sabah Spor Programı

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, 23 Eylül'den itibaren vatandaşları sabahın erken saatlerinde sporla buluşturacak yeni bir program başlatıyor. Program kapsamında sabah sporu ve egzersiz ile pilates dersleri, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz verilecek.

Yenişehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek için sabah sporu ve mat pilates etkinlikleri düzenleyecek. Program kapsamında sabah sporu ve mat pilates etkinlikleri pazartesi ve çarşamba günleri Eğriçam Futbol Sahası'nda, salı ve perşembe günleri ise Özgecan Aslan Futbol Sahası'nda sabah saat 06.30'da başlayacak ve 08.00'e kadar devam edecek. Pazartesi ve Salı günleri temel spor ve egzersiz programları yapılacak, Çarşamba ve Perşembe günleri ise mat pilates dersleri verilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaş grubundan vatandaşların katılımına açık olacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, etkinliklerin vatandaşların sosyal hayatına da katkıda bulunacağını vurgulayarak, "Spor yapmak sadece fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal bir aktivite olarak da toplumu bir araya getirir. Sabah sporu ve pilates etkinliklerimizle, vatandaşlarımızı hem sosyal bir ortamda buluşturuyor hem de daha sağlıklı bir yaşama adım atmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar '0324 606 01 77' telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alabilecek.