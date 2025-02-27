Yenişehir Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenişehir Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla fırınlar, pastaneler, kasaplar ve marketlerin hijyen denetimlerini artırdı. Başkan Özyiğit, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti.

27.02.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde yürütülen denetimlerde, fırınlar, pastaneler, kasaplar ve marketler gibi işletmeler titizlikle kontrol edildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, işletmelerin hijyen kurallarına ne ölçüde uyduğu, gıda maddelerinin saklama koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen durumu ve fiyat etiketleri incelendi.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halk sağlığı için hijyen ve kalite standartlarının önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi bizim önceliğimizdir. Bu nedenle ekiplerimiz rutin denetimlerinin yanı sıra Ramazan ayı öncesinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Tüm işletmelerin hijyen kurallarına titizlikle uyması gerekiyor. Amacımız, halkımızın güvenli ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak. Yenişehir Belediyesi olarak halk sağlığını korumak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Özyiğit, vatandaşların alışveriş sırasında karşılaşabilecekleri olumsuzlukları, '153 Alo Zabıta' hattına ya da '444 33 54' telefon numaralı Yenişehir Halk Masası'nı arayarak bildirebileceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yenişehir, Belediye, Güncel, Zabıta, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:44 Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
17:47 Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
17:20 Sivas’taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor
17:18 Özgür Özel’den Ömer Çelik’e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz Özgür Özel'den Ömer Çelik'e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz
17:11 Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı 170 çalışanının işine son veriyor Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı! 170 çalışanının işine son veriyor
17:09 Yüzde 95’i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 13:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.