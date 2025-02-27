Yenişehir Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde yürütülen denetimlerde, fırınlar, pastaneler, kasaplar ve marketler gibi işletmeler titizlikle kontrol edildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, işletmelerin hijyen kurallarına ne ölçüde uyduğu, gıda maddelerinin saklama koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen durumu ve fiyat etiketleri incelendi.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halk sağlığı için hijyen ve kalite standartlarının önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi bizim önceliğimizdir. Bu nedenle ekiplerimiz rutin denetimlerinin yanı sıra Ramazan ayı öncesinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Tüm işletmelerin hijyen kurallarına titizlikle uyması gerekiyor. Amacımız, halkımızın güvenli ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak. Yenişehir Belediyesi olarak halk sağlığını korumak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Özyiğit, vatandaşların alışveriş sırasında karşılaşabilecekleri olumsuzlukları, '153 Alo Zabıta' hattına ya da '444 33 54' telefon numaralı Yenişehir Halk Masası'nı arayarak bildirebileceklerini söyledi.