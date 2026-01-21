"4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" İçin Geri Sayım Başladı

21.01.2026 13:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi, 24-29 Ocak 2026 tarihleri arasında çocuklar için '4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali'ni düzenliyor. Festivalde ücretsiz tiyatro oyunları sergilenecek ve çocukların sanata olan ilgisi artırılmaya çalışılacak.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini keyifli geçirmelerini sağlamak ve sanata duydukları ilgiyi artırmak amacıyla karne hediyesi olarak "4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali"ni düzenliyor. Festival kapsamında çocuklar, 24–29 Ocak 2026 tarihleri arasında sahnelenecek tiyatro oyunlarını ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 24–29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamındaki tüm tiyatro oyunları, saat 15.00'te sahnelenecek.

Festival, 24 Ocak Cumartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek, 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik "Bisküvi Adam" adlı oyunla başlayacak.

Yenişehir Şehir Tiyatrosu, 25 Ocak Pazar günü 4 yaş ve üzeri çocuklar için "Harikalar Mutfağı"nı sahneleyecek. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 26 Ocak Pazartesi günü 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik "Geçmem Gerek" adlı oyunla festivalde yer alacak.

No Name Tiyatro tarafından 27 Ocak Salı günü sahnelenecek "Bir Küçük Ayakkabı Masalı" adlı oyun 4 yaş ve üzeri çocuklarla buluşacak. Hayalicinas Tiyatrosu, 28 Ocak Çarşamba günü 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik "Karagöz Uzaylı Misafir"i sahneleyecek.

Festival, 29 Ocak Perşembe günü Value Tiyatro tarafından sahnelenecek, 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Zamanda Yolculuk" adlı oyunla sona erecek.

Ücretsiz servis hizmeti sağlanacak

Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar için ücretsiz servis hizmeti de verilecek. Servisler, oyun saatinden bir saat önce Forum AVM (köprü altı) kalkış noktasından hareket edecek. Oyun bitiminde ise Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünden Forum AVM'ye dönüş servisleri sağlanacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukların sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın tiyatro ile tanışmasını, yarıyıl tatilinde nitelikli ve keyifli zaman geçirmesini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yenişehir, Etkinlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel '4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali' İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:25:15. #7.11#
SON DAKİKA: "4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.