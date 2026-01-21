"4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" İçin Geri Sayım Başladı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini keyifli geçirmelerini sağlamak ve sanata duydukları ilgiyi artırmak amacıyla karne hediyesi olarak "4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali"ni düzenliyor. Festival kapsamında çocuklar, 24–29 Ocak 2026 tarihleri arasında sahnelenecek tiyatro oyunlarını ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 24–29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamındaki tüm tiyatro oyunları, saat 15.00'te sahnelenecek.

Festival, 24 Ocak Cumartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek, 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik "Bisküvi Adam" adlı oyunla başlayacak.

Yenişehir Şehir Tiyatrosu, 25 Ocak Pazar günü 4 yaş ve üzeri çocuklar için "Harikalar Mutfağı"nı sahneleyecek. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 26 Ocak Pazartesi günü 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik "Geçmem Gerek" adlı oyunla festivalde yer alacak.

No Name Tiyatro tarafından 27 Ocak Salı günü sahnelenecek "Bir Küçük Ayakkabı Masalı" adlı oyun 4 yaş ve üzeri çocuklarla buluşacak. Hayalicinas Tiyatrosu, 28 Ocak Çarşamba günü 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik "Karagöz Uzaylı Misafir"i sahneleyecek.

Festival, 29 Ocak Perşembe günü Value Tiyatro tarafından sahnelenecek, 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Zamanda Yolculuk" adlı oyunla sona erecek.

Ücretsiz servis hizmeti sağlanacak

Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar için ücretsiz servis hizmeti de verilecek. Servisler, oyun saatinden bir saat önce Forum AVM (köprü altı) kalkış noktasından hareket edecek. Oyun bitiminde ise Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünden Forum AVM'ye dönüş servisleri sağlanacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukların sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın tiyatro ile tanışmasını, yarıyıl tatilinde nitelikli ve keyifli zaman geçirmesini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.