Yenişehir'de Ata'yı Anma Konseri Düzenlenecek

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Ata'yı Anma Konseri" düzenleyecek. Konserde, Atatürk'ün sevdiği türküler ve Cumhuriyet temalı eserler seslendirilecek.

Yenişehir Kent Konseyi 3. Yaş Meclisi Yarenler Halk Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla sahne alacak. Yenişehir Belediyesi Konferans ve Nikah Salonu'nda, 11 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacak konser, özenle hazırlanan repertuar ile Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşacak. Konserin şefliğini ise Muammer Sakız üstlenecek.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk'ün aziz hatırasına ithafen düzenlenecek konsere, tüm Mersinlileri davet etti.