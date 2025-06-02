Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Türkiye'de "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle yürütülen FIRST LEGO League Explore programının 11. sezonu kapsamında düzenlenen festivale ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festivale, üç farklı şehirden 22 takım katıldı.

"Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" programı kapsamında bu yıl "SUBMERGED: Okyanus Kaşifleri" temasıyla Yenişehir'de düzenlenen programda 6-10 yaş arası çocuklar, yenilikçi fikirler üretti. LEGO Education robotik setleri kullanarak hazırladıkları yaratıcı modeller ve "Anlat Bana" posterleriyle çalışmalarını sergileyen minik bilim kahramanları, bilimin eğlenceli ve üretken dünyasına adım attı.

Takımların çalışmalarını izleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, festivale katılan tüm çocukları ve onlara rehberlik eden gönüllü koçları kutlayarak, şunları söyledi:

"Çok çalıştınız, emek verdiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Sizler bugünün bilim kahramanları, yarının bilim insanlarısınız. Emeklerinize, azminize, yüreğinize sağlık. Bugün üçüncü kez Mersin Yenişehir'de bir araya geliyoruz. Üretiyor, düşünüyorsunuz. Ürettiklerinizle yarışıyorsunuz. Aslında burada yarışan sadece projeleriniz değil; bilimde kat ettiğimiz mesafeyi de hep birlikte görüyor ve kutluyoruz. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Dünya artık yapay zeka sürecine girdi ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Doğru değil mi? Bilimi önemsemeyen, aklı ve zekayı geliştirme çabasında olmayan, bilimsel değerlere yeterince sahip çıkmayan toplumlar ne yazık ki geride kalacak. Buna karşılık bilimi rehber edinen ülkeler ilerleyecek, öne çıkacak. Tam da bu noktada, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlatmak isterim: 'Bütün ümidim gençliktedir.' ve işte o umut burada, sizlersiniz. Bilim Kahramanları Derneği, bu alanda çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak onlarla iş birliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hepinizi tek tek tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Bilim Kahramanları Derneği tarafından gönüllüler ve yerel paydaşların katkılarıyla düzenlenen FIRST LEGO League Explore programı, 2014 yılından bu yana Türkiye genelinde uygulanıyor.

2024-2025 sezonunda 21 şehirde düzenlenen 51 festivalde toplam 810 takım yer aldı. Festivalde, çocuklar takım koçları eşliğinde 8-12 haftalık bir süreçte günlük yaşamdan seçilen bir probleme çözüm arayarak; problemi tanımlamayı, çözüm üretmeyi, fikirlerini LEGO modellerine dönüştürmeyi öğreniyor.

Festival sonunda tüm katılımcı çocuklara madalya, her takıma ise özel ödül kupası takdim edildi.