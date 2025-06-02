Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi

02.06.2025 14:03  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi, 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' adıyla yürütülen FIRST LEGO League Explore programının 11. sezonu kapsamında bir festival düzenledi. 6-10 yaş arası çocuklar, 'SUBMERGED: Okyanus Kaşifleri' temasıyla yaratıcı modeller üreterek bilimin eğlenceli dünyasına adım attılar.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Türkiye'de "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle yürütülen FIRST LEGO League Explore programının 11. sezonu kapsamında düzenlenen festivale ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festivale, üç farklı şehirden 22 takım katıldı.

"Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" programı kapsamında bu yıl "SUBMERGED: Okyanus Kaşifleri" temasıyla Yenişehir'de düzenlenen programda 6-10 yaş arası çocuklar, yenilikçi fikirler üretti. LEGO Education robotik setleri kullanarak hazırladıkları yaratıcı modeller ve "Anlat Bana" posterleriyle çalışmalarını sergileyen minik bilim kahramanları, bilimin eğlenceli ve üretken dünyasına adım attı.

Takımların çalışmalarını izleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, festivale katılan tüm çocukları ve onlara rehberlik eden gönüllü koçları kutlayarak, şunları söyledi:

"Çok çalıştınız, emek verdiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Sizler bugünün bilim kahramanları, yarının bilim insanlarısınız. Emeklerinize, azminize, yüreğinize sağlık. Bugün üçüncü kez Mersin Yenişehir'de bir araya geliyoruz. Üretiyor, düşünüyorsunuz. Ürettiklerinizle yarışıyorsunuz. Aslında burada yarışan sadece projeleriniz değil; bilimde kat ettiğimiz mesafeyi de hep birlikte görüyor ve kutluyoruz. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Dünya artık yapay zeka sürecine girdi ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Doğru değil mi? Bilimi önemsemeyen, aklı ve zekayı geliştirme çabasında olmayan, bilimsel değerlere yeterince sahip çıkmayan toplumlar ne yazık ki geride kalacak. Buna karşılık bilimi rehber edinen ülkeler ilerleyecek, öne çıkacak. Tam da bu noktada, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlatmak isterim: 'Bütün ümidim gençliktedir.' ve işte o umut burada, sizlersiniz. Bilim Kahramanları Derneği, bu alanda çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak onlarla iş birliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hepinizi tek tek tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Bilim Kahramanları Derneği tarafından gönüllüler ve yerel paydaşların katkılarıyla düzenlenen FIRST LEGO League Explore programı, 2014 yılından bu yana Türkiye genelinde uygulanıyor.

2024-2025 sezonunda 21 şehirde düzenlenen 51 festivalde toplam 810 takım yer aldı. Festivalde, çocuklar takım koçları eşliğinde 8-12 haftalık bir süreçte günlük yaşamdan seçilen bir probleme çözüm arayarak; problemi tanımlamayı, çözüm üretmeyi, fikirlerini LEGO modellerine dönüştürmeyi öğreniyor.

Festival sonunda tüm katılımcı çocuklara madalya, her takıma ise özel ödül kupası takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Yenişehir, Teknoloji, Etkinlik, Festival, Güncel, Eğitim, Dünya, Lego, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:43:17. #7.13#
SON DAKİKA: Yenişehir'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.