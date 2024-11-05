Yenişehir Halk Kart ile 1204 Aileye Destek

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Ekim ayı tutarları ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay bin 204 aile yararlandı.

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı Yenişehir Halk Kart'ın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Kart uygulamasından bu ay bin 204 aile yararlandı.

Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa destek sağlanıyor. Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.