Yer altı mağarasında mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yer altı mağarasında mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

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Adıyaman'ın Kavalı Köyünde otlatılan bir keçi, yer altı mağarasına girerek mahsur kaldı. AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için operasyon düzenledi ve başarılı bir şekilde keçiyi kurtardı. Keçi, herhangi bir yaralanma olmadan sahibine teslim edildi.

15.05.2024 15:21
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Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu

Mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yer altı mağarasına girerek mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Kavalı Köyünde Abdurrahman Ali'ye ait bir keçi otlatıldığı sırada yer altı mağarasına girdi. Mağaradan çıkarılamayan keçi için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından AFAD ekipleri keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yer altı mağarasına giren ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda keçiyi kurtardı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yer altı mağarasında mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yer altı mağarasında mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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