Yerebatan Sarnıcı Vakıflara Tescil Edildi: İbb, Mülkiyet Devrine İlişkin Tüm Hukuki Haklarını Kullanacak - Son Dakika
Yerebatan Sarnıcı Vakıflara Tescil Edildi: İbb, Mülkiyet Devrine İlişkin Tüm Hukuki Haklarını Kullanacak

07.04.2026 13:06  Güncelleme: 14:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar adına tescil edildiği tapu kayıtlarında görülen Yerebatan Sarnıcı ile ilgili açıklama yaptı. İBB'ye bu süreçle ilgili önceden herhangi bir resmi tebligat yapılmadığı, herhangi bir idari bildirimde bulunulmadığı ve bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci olmaksızın mülkiyet değişikliğinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu mülkiyet devrine ilişkin tüm hukuki haklarını kullanacağını ve süreci yargı nezdinde takip edeceğini kamuoyuna saygıyla bildirir" denildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar adına tescil edildiği tapu kayıtlarında görülen Yerebatan Sarnıcı ile ilgili açıklama yaptı. İBB'ye bu süreçle ilgili önceden herhangi bir resmi tebligat yapılmadığı, herhangi bir idari bildirimde bulunulmadığı ve bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci olmaksızın mülkiyet değişikliğinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu mülkiyet devrine ilişkin tüm hukuki haklarını kullanacağını ve süreci yargı nezdinde takip edeceğini kamuoyuna saygıyla bildirir" denildi.

İBB, bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetinin, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun ilgili hükümleri gerekçe gösterilerek, 1 Nisan 2026 itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar adına tescil edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'un en önemli kültür miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarının ardından Temmuz 2022'de yeniden ziyarete açıldığı aktarılan açıklamada, bilimsel koruma ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon kapsamında yapının strüktürel güçlendirmesinin yapıldığı, deprem riskine karşı kapsamlı mühendislik önlemlerinin alındığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden hatırı sayılır bir yatırım gerçekleştirildiği bildirildi.

Restorasyon kapsamında yapısal güçlendirme çalışmalarının yanı sıra, yapının müze işlevine uygun şekilde ziyaretçi sirkülasyonunu düzenleyen yeni gezi platformlarının (yürüyüş yolları) oluşturulduğu, özgün mimariyi vurgulayan ve mekansal algıyı güçlendiren mimari aydınlatma tasarımının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda uygulanan aydınlatma sistemi ile yapının mekansal derinliği, kolon dizileri ve tarihi atmosferinin, ziyaretçi deneyimini artıracak şekilde yeniden kurgulandığı belirtildi.

"Restorasyon öncesinde günlük yaklaşık 1000 olan sayı, yeniden açılış sonrası yaklaşık 10.000 ziyaretçi seviyesine ulaştı"

Açıklamada, "Bu nitelikli restorasyon sonrasında Yerebatan Sarnıcı'na olan ilgi önemli ölçüde artmış; restorasyon öncesinde günlük yaklaşık 1000 ziyaretçi olan sayı, yeniden açılış sonrası yaklaşık 10.000 ziyaretçi seviyesine ulaşmıştır. Yapı, açılışından bu yana geçen yaklaşık 1000 gün içinde 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak İstanbul'un en önemli kültür destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Yerebatan Sarnıcı, açılışından kısa süre sonra restorasyon maliyetini karşılamış, sonrasında elde edilen gelirler yalnızca yapının işletme giderlerini karşılamakla kalmamış, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel miras alanında yürüttüğü diğer restorasyon projelerine de bütçesel katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiştir. Bu yönüyle yapı, kültürel miras yatırımlarının kendi kendini finanse edebilen sürdürülebilir bir model oluşturabileceğini de göstermiştir" denildi.

Mülkiyet Devri Süreci

Açıklamada, tüm bu gelişmelerin ardından Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetinin, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun ilgili hükümleri gerekçe gösterilerek, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar adına tescil edildiğinin tapu kayıtlarında görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tapu kayıtlarına göre devir işlemi, Ayasofya-i Kebir, Kalıçeci Hasan Ağa, Hacı Beşir Ağa, Teşrifati Mehmet Akif Bey, Dülbentçizade Mustafa Efendi, Haremeyn, Fatih Sultan Mehmet Han (Ayasofya) ve Kanuni Sultan Süleyman Han (Kırkçeşme) vakıfları adına gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu süreçle ilgili önceden herhangi bir resmi tebligat yapılmamış, herhangi bir idari bildirimde bulunulmamış ve bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci olmaksızın mülkiyet değişikliği gerçekleştirilmiştir. Bu durum, 1 Nisan 2026 tarihinde tapu kayıtlarının incelenmesi sırasında öğrenilmiştir."

5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi ve Vakıflar Yönetmeliği'nin 178. maddesi uyarınca, bir taşınmazın vakıf kültür varlığı olarak tescil edilebilmesi için taşınmazın vakıf yoluyla meydana geldiğinin vakfiye kayıtları, tapu kayıtları, kadastro belgeleri, tarihi belgeler ve benzeri nitelikli arşiv kayıtları ile açık ve kesin şekilde ortaya konulması gerekmekteydi. Başka bir ifadeyle önceki düzenlemede bir taşınmazın vakıf adına tescil edilebilmesi için, doğrudan bir vakıf eseri olması, Vakıf tarafından yaptırıldığının belgelenmesi, Vakıf yoluyla meydana geldiğinin kesin kanıtlarla ortaya konulması zorunlu şarttı.

2025'teki yasal düzenlemeler sonrası kapsam genişletildi

Ancak 20 Kasım 2025 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeler sonrasında, vakıf kültür varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin uygulamada kapsamın genişletildiği görülmektedir. Bu değişikliklerle birlikte uygulamada, taşınmazın doğrudan vakıf yoluyla meydana gelmiş olması şartının fiilen esnetildiği, geçmişte vakıflar tarafından onarım görmüş olması, Vakıflar tarafından desteklenmiş olması, herhangi bir dönemde vakıflarla ilişkilendirilebilmesi gibi gerekçelerin de tescil süreçlerinde dikkate alınabildiği bir uygulama alanı oluşmuştur. Bu durum, doğrudan vakıf eseri olmayan bazı taşınmazların da geçmişteki sınırlı müdahaleler veya ilişkiler gerekçe gösterilerek vakıf taşınmazı olarak değerlendirilmesinin önünü açabilecek bir hukuki zemin oluşturmuştur. Söz konusu değişikliklerin, vakıf tescil kapsamını genişleterek kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan bazı kültür varlıklarının mülkiyet devrine konu edilmesini kolaylaştıracak şekilde yapıldığı yönünde ciddi hukuki değerlendirmeler bulunmaktadır.

Yerebatan Sarnıcı'nda yaşanan süreç de bu durumun somut bir örneğini oluşturmakta olup, herhangi bir dava süreci işletilmeden, idari bir yargı kararı ortaya konulmadan ve önceden bir hukuki süreç işletilmeden doğrudan tapu tescili yoluyla mülkiyet değişikliği yapılmış olması dikkat çekicidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu mülkiyet devrine ilişkin tüm hukuki haklarını kullanacağını ve süreci yargı nezdinde takip edeceğini kamuoyuna saygıyla bildirir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yerebatan Sarnıcı Vakıflara Tescil Edildi: İbb, Mülkiyet Devrine İlişkin Tüm Hukuki Haklarını Kullanacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Yerebatan Sarnıcı Vakıflara Tescil Edildi: İbb, Mülkiyet Devrine İlişkin Tüm Hukuki Haklarını Kullanacak - Son Dakika
