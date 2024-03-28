Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan\'da okullar tatil edildi

Gebze'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili 7 sanığın yargılanması devam ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden 5 kişiyle ilgili olarak tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, servis denetiminden sorumlu öğretmenlerin ifadeleri alındı. Aileler ve öğrencilerin avukatları, düzenli denetim yapılmadığını savunarak, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise suçun sadece müvekkillerinde olmadığını iddia ederek, diğer sorumluların da yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.