Yerel Tohum Takas Şenliği Büyükçekmece'de Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel Tohum Takas Şenliği Büyükçekmece'de Düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yerel Tohum Takas Şenliği, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği hedefliyor. Şenlikte yerel üreticilerin doğal ürünleri tanıtıldı ve tohum takası yapıldı.

05.05.2025 16:49
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi (UTTM) işbirliğinde yerli tohumları korumak ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak amacıyla "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Tarihi Kervansaray'da düzenlenen şenlikte, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe dikkat çekildi. Tohum Takas Şenliği'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, UTTM temsilcisi Ali Özırmak, Bolu, Çatalca, Beylikdüzü, Çanakkale, Çorlu ve Silivri belediyelerinden temsilcilerin yanı sıra çok sayıda yerel üretici katıldı.

Şenlikte ürünlerini tanıtma fırsatı bulan yerel üreticilerin ve belediyelerin standlarında salça, adaçayı, zeytinyağı, baharatlar, bitkisel sabunlar, bal, sirke, unlu mamuller ve solucan gübresi gibi doğal ve el emeği ürünlerin satışı yapıldı.

Belediyelerin kurduğu standlarda katılımcılar, ellerindeki yerel tohumları takas ederek geleneksel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Aynı zamanda standlarda ücretsiz fide dağıtılarak evde üretim desteklendi.

Şenlikte Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu doğa temalı şarkılar seslendirirken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Dans Grubu  gösterileri sergiledi.

Şenliğin sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yerel Tohum Takas Şenliği Büyükçekmece'de Düzenlendi - Son Dakika

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