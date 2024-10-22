Yerel Yönetimler İçin Güçlü Bir Başlangıç: TBB Meclis Toplantısı Yapıldı

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(ESKİŞEHİR)- Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce,"Yerel yönetimlerin gücüne inanıyor ve bu çerçevede birlik, beraberlik içinde şehirlerimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında düzenlenen Ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, TBB'de yeni dönemdeki değişim ve dönüşüme dikkat çekerek meclis gündeminin de bu değişim ve dönüşüme uygun şekilde, çağdaş bir yönetim anlayışıyla oluşturulduğunu söyledi.

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Ünlüce, "'Daha iyi bir gelecek, yerelden gelecek' sloganıyla Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantı'mızı Ankara'da gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerin gücüne inanıyor ve bu çerçevede birlik, beraberlik içinde şehirlerimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

TBB Encümen üyeleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, İmamoğlu'nun ardından TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, "2025-2029 Stratejik Planı", "Birlik Teşkilat Yönetmeliği", "Kadro İhdası/İptali ve Kadro/Derece Değişikliği ile Müdürlükler Kurulması ve Müdürlük İsim Değişiklikleri", "Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi", "2025 Yılı Performans Programı", "2025 Yılı Mali Bütçesi", " Brüksel'de TBB İrtibat Ofisi Açılması ve Giderlerinin Ödenmesi" konularındaki gündem maddelerine ilişkin sunum yaptı. Gündem maddeleri, mecliste oylanarak kabul edildi. Mecliste ayrıca, boşalan encümen üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi TBB Encümen üyeliğine seçildi.