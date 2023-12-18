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Yerinde Dönüşüm Projesine 250 Bin 170 Başvuru Alındı - Son Dakika
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Yerinde Dönüşüm Projesine 250 Bin 170 Başvuru Alındı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesine 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru alındığını bildirdi. Bakan Özhaseki, başvuruların artmasının projenin doğruluğunu gösterdiğini belirtti.

Yerinde Dönüşüm Projesine 250 Bin 170 Başvuru Alındı
18.12.2023 - 18:17,
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesine 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru alındığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuruların her geçen gün arttığını belirtti.

Vatandaşların ilgisinin "Yerinde Dönüşüm"ün yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz herkese teşekkür ediyorum."

"Bakanlık denetiminde ve TOKİ güvencesinde"

"Yerinde Dönüşüm" projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını vurgulayan Özhaseki, "Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz." bilgisini paylaştı.

"Yerinde Dönüşüm" projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetimi ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her safhası 'Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi'nde olan 'Yerinde Dönüşüm' ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Çevre, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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