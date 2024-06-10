Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil devrildi; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kemal Aydoğan (71) yönetimindeki 66 KD 167 plakalı otomobil, Yerköy- Kırıkkale kara yolu Aslanhacılı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kemal Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken yaralı Hacer Aydoğan (69) Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Son Dakika › Güncel › Yerköy'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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