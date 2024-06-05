Yerköy'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Yozgat yolu Arifoğlu köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Yozgat yönüne giden Özcan B. yönetimindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Burhan Kayalar ile Kenan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Özcan B. ile Azat D., Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.