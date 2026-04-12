Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı
12.04.2026 09:53
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda "Yerli Ken Bebek" lakaplı sosyal medya fenomeni Samet Liçina da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik operasyonlar genişletildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Bebek Mahallesi’nde bir mekanda yaptıkları aramanın ardından iki ayrı iş yerinde daha inceleme gerçekleştirdi. K-9 köpeklerinin de katıldığı aramalar gece saatlerine kadar sürdü.

YERLİ KEN BEBEK DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında dikkat çeken isimlerden biri "Yerli Ken Bebek" lakaplı sosyal medya fenomeni Samet Liçina oldu. Liçina’nın, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Aynı dosya kapsamında Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan da gözaltına alınan diğer isimler arasında yer aldı.

İLKER İNANOĞLU İLE CEM ADRİAN'A GÖZALTI KARARI

Soruşturmada ayrıca oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı, ancak iki ismin de yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Operasyonun devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı ve geçirdiği estetik operasyonlarla tanınan Samet Liçina, özellikle “Ken bebeğe benzemek” amacıyla yaptığı değişimlerle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Fenomen isim, Kerimcan Durmaz ile olan yakın arkadaşlığıyla da sık sık gündeme gelirken, gece hayatında DJ olarak da aktif bir rol üstleniyor. 

Eğlence sektöründe tanınan bir isim haline gelen Liçina, 23 Mayıs 1992 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 33 yaşında. Sırbistan kökenli olan Liçina’nın babasının Karadağlı, annesinin ise Sırp olduğu biliniyor; çifte vatandaşlığa sahip olan fenomen, sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

