Yerli Malı Haftası Erzurum'da Farklı Kutlandı

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Erzurum'da farklı yerli malı kutlaması

ERZURUM - Ülkemizde tutumluluğu, yatırımı ve Türk Malları'nı tercih etmeyi hedefleyen yerli malı haftası kutlamaları etkinlikleri Erzurum'da farklı bir boyutta ele alındı.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında "Yerli Üret, Yerli Tüket" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler geleneksel kutlamalardan farklı bir gün yaşadı. Etkinlikte alışıla gelmiş yerli malı haftası kutlamalarının aksine; Türk Savunma Sanayisinin üretmiş olduğu yerli araçlar ve teçhizatlar eşliğinde bir gün yaşandı. Programa Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkin alanında yerli üretim zırhlı araçlar, TOGG, polis ve jandarmanın kullandığı ekipmanlar, öğrencilerin geliştirdiği teknolojik projeler sergilendi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Mahmut Ergül'ün 2 günlük çalışma ile ortaya çıkardığı "Devrim ve TOGG" resmi ilgi odağı oldu. 9 yaşındaki ikiz kardeşler Esmanur ve Mehmet ise Nenehatun ve Erzurum Bar elbiseleri ile dikkat çekti. Öğrencilerin asker ve polislerin teknolojik imkanlarına yakından ilgilenmesi yanında zaman zaman araçların içinde tecrübe edinmeleri günün önemli kazanımlarından birisi oldu.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, ülkemizde klasik hale gelmiş yerli malı kutlamalarından farkı olarak, öğrencilere milli teknoloji hamlesi anlamında hem farkındalık oluşturmak hem de bilinçlendirmek amacıyla Erzurum Valiliği'nin destekleriyle hafızalara kazınacak bir gün yaşadıklarını vurguladı.