Yerli Malı Haftası Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerli Malı Haftası Semineri Gerçekleştirildi

Yerli Malı Haftası Semineri Gerçekleştirildi

Muratpaşa Belediyesi, yerli malı ve coğrafi işaretli ürünler hakkında seminer düzenledi.

24.12.2024 11:18
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Muratpaşa Belediyesince, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Yerli Malı Haftası, Gıdanın Önemi ve Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu seminer gerçekleştirildi.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen seminerde, yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı ve katılımcılara coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi verildi.

Seminere, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YüciTa) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, burada yaptığı açıklamada, yerli malı ürünlerin ve tüketiminin önemine dikkati çekti.

Yerli ürün bilincinin oluşmasına katkı sağlamak istediklerini belirten Tekelioğlu, "Tüketicileri yerli malı kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin geleceği buradan geçiyor. Yerli Malı Haftası da bunun bilincinde olmamız için oldukça önemli." dedi.

Seminerin ardından fuaye alanında kurulan stantlarda ziyaretçilere yöresel ürünler ikram edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Yerli Malı, Muratpaşa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Malı Haftası Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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