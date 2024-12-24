Yerli Malı Kullanımına Destek: Başkan Uysal'dan Çağrı - Son Dakika
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Yerli Malı Kullanımına Destek: Başkan Uysal'dan Çağrı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliğinde yerli malı kullanımının önemine dikkat çekerek, dünya ticaretindeki rekabetin devam ettiğini vurguladı.

24.12.2024 10:22  Güncelleme: 10:35
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte, yerli malı kullanımına destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Uysal, "Bazı aklıevveller bize 'Demode işlerle uğraşıyorsunuz' diyeceklerdir. Dünyada üretim ve ticaret rekabeti yok mu oldu? Nasıl demode oluyormuş Yerli Malı Haftası? Hangi kafa bu?" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) düzenlenlenen etkinlikte yöre ve hemşehri dernekleri de yer aldı. Etkinliğe, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YüciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AciMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak konuşmacı olarak katıldı.

"Dünyada üretim ve ticaret rekabeti yok mu oldu?"

Başkan Uysal yaptığı konuşmada, yerli üretim ve yerli malı kullanımına her zaman destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bazı aklıevveller bize 'Demode işlerle uğraşıyorsunuz' diyeceklerdir. Dünyada ticaret savaşları demode mi? Dünyada ulusların ticaret ve ürettikleri mallar üzerinden rekabeti demode mi? Dünyada ulusların birbirlerinin ürettikleri malları kendi sınırlarına kabul etmemek için uyguladıkları gümrük vergileri kalktı mı? Dünyada üretim ve ticaret rekabeti yok mu oldu? Nasıl demode oluyormuş Yerli Malı Haftası? Hangi kafa bu? Kime hizmet ediyor o kafa?"

"Dünya rekabetine, konjonktürüne, ulusal çıkarlarımıza uygundur"

Başkan Uysal, 90'lı yıllara hakim olan "Herkes gelsin geçsin, herkes gümrük vergilerini indirsin, gümrük vergileri koymasın. Bütün dünya zengin olsun" anlayışının artık geride kaldığını söyledi.

Türkiye'nin dev bir tüketim pazarı olduğunu belirten Başkan Uysal, "Burada kendi yerli mallarımızın tüketimini özendirmek bize anamızın ak sütü gibi helaldir. Dünya rekabetine, konjonktürüne, ulusal çıkarlarımıza uygundur" dedi.

"Uluslararası ticarette Türkiye'mizin payını artırmak çok çok önemlidir"

Bu çerçevede Gümrük Birliği anlaşmalarının derhal gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, "Ulusal sınırlarımız içinde üretimin planlanması, teşviki çok kıymetlidir. Uluslararası ticarette Türkiye'mizin payını artırmak çok çok önemlidir. Coğrafi ürünleri marka haline getirmek, tescil ettirmek çok kıymetlidir. Onları ticarete, refaha, demokrasiye, dayanışmaya, paylaşıma, adalete dönüştürmek çok kıymetlidir. Türkiye genelinde de böyle bir seferberliğe bütün yetkilileri davet ediyorum" diye konuştu.

Yerli Malı Kullanımına Destek: Başkan Uysal\'dan Çağrı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yerli Malı Kullanımına Destek: Başkan Uysal'dan Çağrı - Son Dakika

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