Yerli Okullarda Çocuk Ölümleri Üç Kat Artmış - Son Dakika
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Yerli Okullarda Çocuk Ölümleri Üç Kat Artmış

ABD'deki yatılı okullarda, resmi rakamların üç katı, 3 bin 104 çocuğun kötü koşullarla öldüğü belirlendi.

22.12.2024 20:47
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ABD'de 1828-1969 yıllarında faaliyet gösteren ve yerli çocukların gittiği yatılı okullarda resmi olarak açıklanan 972 sayısından 3 kat fazla, yani 3 bin 100 çocuğun kötü koşullar dolayısıyla öldüğü tespit edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin yaklaşık 1 yıl süren araştırmasının sonucuna göre, yerli çocukların gittiği yatılı okullarda ABD İçişleri Bakanlığının açıkladığından daha fazla çocuk hayatını kaybetti.

WP'nin yerel kaynaklar, arkeologlar ve tarihçilerle yürüttüğü araştırmada, ABD genelinde 1828-1969 yıllarında faaliyet gösteren yatılı okullarda en az 3 bin 104 çocuğun kötü koşullar dolayısıyla öldüğü tespit edildi.

Nebraska Yerli İşleri Komisyonu Başkanı Judi Gaiashkibos, konuyla ilgili açıklamasında, "Bunlar okul değil aslında hapishane kamplarıydı, çalışma kamplarıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Gaiashkibos, çocukların çoğunun kötü koşullar, kurallara uymama cezası olarak maruz kaldıkları şiddet, açlık ve hastalık gibi etkenlerle öldüğünü belirtti.

Haberde adı belirtilen çok sayıda çocuğun nasıl öldüğüne ilişkin bulgulara da detaylı şekilde yer verilirken, ABD hükümetinin söz konusu çocuk ölümlerinin 3'te 2'sini "es geçtiği" belirtildi.

ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, 1969'da sonlanan ve yaklaşık 150 yıllık bir süreci kapsayan dönemde, ABD'de yerli çocukların "zorla" asimile edilmesi için kurulan 400'den fazla yatılı okulun 65'inde işaretli veya işaretsiz çocuk mezarları bulunduğunu açıklamıştı.

Haaland, soruşturma sonucunda ABD'deki yatılı okullarda en az 973 yerli çocuğun öldüğünün belirlendiği kaydetmişti.

Ulusal Yerli Amerikan Yatılı Okulları Rehabilite Koalisyonu verilerine göre, 1926'da yerli nüfusun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 60 bin çocuk, federal hükümet veya dini organizasyonlar tarafından yönetilen yatılı okullara gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yerli Okullarda Çocuk Ölümleri Üç Kat Artmış - Son Dakika

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