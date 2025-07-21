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Yerli PARAMOTOR İHA Tanıtılıyor

Yerli PARAMOTOR İHA Tanıtılıyor
21.07.2025 12:40
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IDEF 2025'te sergilenecek JUNNO Paramotor İHA, esnek ve ekonomik çözümler sunuyor.

İnsansız hava araçlarının yüksek maliyetli yapıları, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizliklerine yanıt olarak "paramotor İHA" geliştirildi.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın yirmi dokuzuncu bölümünde paramotor İHA projesi ele alındı.

Havacılık ve İHA alanında yenilikçi çözümler üzerinde çalışan InnoVita Teknoloji, insansız parafoil hava araçları alanında ürünler geliştiriyor. Bu araçlar, esnek kumaş kanat yapısı ile süzülme yeteneğine sahip, genellikle hassas iniş ve yük taşıma görevlerinde kullanılan İHA'lar olarak tanımlanıyor. Bunun bir örneği olarak "dünyanın ilk insansız paramotoru" iddiasıyla geliştirilen JUNNO Paramotor İHA, IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılacak.

Konvansiyonel İHA'ların yüksek maliyetli yapıları, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizlikleri nedeniyle geliştirilen JUNNO İHA, daha esnek, ekonomik ve çok amaçlı çözüm arayışının sonucu olarak geliştirildi. İnsansız paramotor, 20 metreden daha kısa kalkış yeteneği, yüksek manevra kabiliyeti ve modüler görev yapısı ile dikkati çekiyor.

Ağırlıklarına göre 25, 50, 100, 250, 500 olarak adlandırılan JUNNO Paramotor İHA Ailesi, 10 dakikadan kısa sürede uçuşa hazır hale getiriliyor, tamamen elektrikli veya yakıtlı itkili olarak görev yapıyor.

10 kilogramdan 250 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine, 20-300 litre hacim aralığına sahip İHA'lar, 20 metreden kısa kalkış, 5 metreden kısa iniş gerçekleştiriyor. Paramotor İHA'lar, tam yükle 2-6 saat, minimum yükle 4-8 saat uçabiliyor. Uzun uçuş menzili, tam yükle 80-400 kilometreyi buluyor.

Sahaya çıktı, görev simülasyonları yaptı

Prototip geliştirme süreci tamamlanan JUNNO İHA'nın saha testleri ve görev simülasyonları devam ediyor.

Görsel navigasyon sistemleri ve otomatik görev planlama altyapısı başarıyla entegre edilen sistem, farklı yük konfigürasyonlarına uygun olarak yeniden yapılandırılabiliyor.

İnsansız paramotor sistemi, çok çeşitli sektörlerde etkin kullanım amacıyla geliştirildi. Tarım alanında hassas ilaçlama, bitki sağlığı izleme ve geniş arazi taramaları gibi görevlerde yüksek verimlilik sağlıyor. Lojistik uygulamalarda, özellikle ulaşımı zor kırsal bölgelerde hafif yük ve kargo taşımacılığı için ideal çözüm sunuyor. Güvenlik ve askeri operasyonlarda ise sınır gözetleme, alçak irtifa keşif uçuşları ve acil mühimmat ya da sensör taşıma görevlerinde kullanılabiliyor. Madencilik ve endüstriyel sahalarda, arazi haritalama ve çevresel etki analizleri gibi görevlerde etkili veri toplama kabiliyeti sunuyor. Afet ve arama-kurtarma senaryolarında anlık veri toplayarak kriz yönetimine destek oluyor ve yardım malzemelerinin hızlı şekilde ulaştırılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca kısıtlı alanlardan kalkış yapabilme yeteneği sayesinde deniz platformları ve gemi güverteleri gibi dar alanlardan da güvenli şekilde iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu çok yönlü yapı, insansız paramotoru farklı görev profilleri için güçlü ve esnek bir çözüm haline getiriyor.

JUNNO İHA, operasyonel verimliliği ön planda tutan birçok avantajı bir arada sunuyor. Geleneksel İHA'lara kıyasla daha düşük yakıt tüketimi ve bakım ihtiyacı sayesinde düşük operasyonel maliyet sağlıyor. Modüler yapısı, farklı görev ihtiyaçlarına göre çeşitli faydalı yüklerin entegrasyonuna imkan tanıyor ve yüksek taşıma kapasitesi sunuyor. Ayrıca motorun gerektiğinde susturulabilmesi sayesinde gizli görevlerde düşük ses profili ve düşük radar iziyle süzülme yeteneği sağlıyor. Açık mimarisi sayesinde görsel navigasyon sistemleri, otonom görev planlama yazılımları ve farklı sensörlerle kolay entegrasyon imkanı sunuyor.

Tüm bu özellikler, insansız paramotoru çok yönlü ve esnek hava platformu haline getiriyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

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