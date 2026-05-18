Yerli Robotla Su Altı Arkeolojisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Robotla Su Altı Arkeolojisi

Yerli Robotla Su Altı Arkeolojisi
18.05.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de üretilen yerli robot, su altı arkeolojisinde 10-12 saat kazı yapacak.

Su altı arkeolojisiyle öne çıkan Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen robot, suyun metrelerce derinliğinde arkeolojik kazı çalışmalarına destek verecek.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi tarafından 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Kemer Sualtı Günleri" başladı.

Etkinlikte, Türkiye'de ilk kez su altı arkeolojik kazısı yapabilen yerli robotun deneme dalışı gerçekleştirildi. Su altı fotoğrafçısı ve dalış eğitmeni Mehtap Akbaş Çiftci bu anları görüntüledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de dalgıç kıyafeti giyerek, Üçadalar bölgesinde gerçekleştirilen deneme dalışına katıldı.

Dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında çeyrek asırdır önemli uluslararası toplantılara, etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kemer'e Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nin de kazandırılacağını belirten Öniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde su altı kazılarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Robot 10-12 saat boyunca denizin altında kazı yapacak"

Öniz, etkinlik kapsamında yüksek teknolojiyi, su altı arkeolojisine adapte edebilmek için önemli çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda su altı arkeologlarının, su altı kazılarındaki en büyük problemi dekompresyon (vurgun). Bu nedenle su altı arkeoloğu günde iki defa dalış yapabiliyor. Dalış süreleri genellikle 15'er dakika ile sınırlı. Kazıları tüm güne yayabilmek amacıyla su altı robotlarını, su altı kazılarına adapte etmeye çalıştık. Bu bağlamda robot üreten bir Antalya firması ile proje geliştirdik. Amacımız vakum sistemi ile suyun altında batığın üstündeki kumu, 10-11 metre uzaklığa transfer edecek robot teknolojisi geliştirmek. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Robot 300 metreye iniyor. Firma, 3 bin metreye inen robot da üretiyor. 300 metrede çalışmak bizim için çok iyi. 50 metrede de olsa 10-12 saat boyunca robot denizin altında bizim için kazı yapmaya devam edecek."

"Robot yüzde 100 yerli üretim"

Türkiye'nin su altı arkeolojisinde dünyada lider olduğuna dikkati çeken Öniz, birçok ülkeden uzmanın Türkiye'de yetiştiğini söyledi.

Öniz, Türkiye'nin denizaltı mühendislik teknolojisiyle de dünyaya örnek olacağını dile getirerek, "Bugünden itibaren bu robotları kazılarımızda kullanarak su altı arkeologlarının emniyetlerini sağlayacağız. Su altı kazılarında batığın üzerindeki kumu transfer etme noktasında işimizi çok kısaltmış olacağız. En çok zaman alan batığın üzerindeki 2-3 metreye varan kum tabakasını transfer etmek. Bunu dalgıçlar, su altı arkeologları yapıyordu, robotlara bırakacağız. Geminin büyük ekranından kumandalarla en ufak hassasiyete kadar dikkat ederek bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Projeyi yürüten Maren Robotics yetkilisi Osman Mare de yüzde 100 yerli üretim olan robotun 300 metre derinlik kapasitesine sahip olduğunu, sonraki hedeflerinin ise 3 bin metre derinliğe inebilecek yeni bir robot geliştirmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Robotla Su Altı Arkeolojisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:57:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yerli Robotla Su Altı Arkeolojisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.