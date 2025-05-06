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Yerli Saksı Karanfili Tescillendi

Yerli Saksı Karanfili Tescillendi

BATEM, yıl boyunca çiçekli kalan iki yeni karanfil çeşidini tescilledi ve özel sektöre devredecek.

06.05.2025 12:26
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Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM) yerli çiçek üretimi çalışmaları kapsamında saksıda yetişebilen ve yıl boyunca çiçekli kalan iki karanfil çeşidi geliştirilerek tescillendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenen, BATEM ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ortaklığında yürütülen proje dolayısıyla dış mekan karanfil çeşitleri geliştirme çalışmaları yapıldı.

Yerli çiçek üretimini sağlamak amacıyla 2018'de "Likya Kaya" adını verdiği türü geliştiren BATEM'in ziraat mühendislerinden Ayşe Serpil Kaya ve beraberindeki ekip, yeni çeşitler üzerine ıslah çalışması yürüttü.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki BATEM seralarında ve laboratuvarlarında saksılarda yerli karanfil üretimi için 2017'den bu yana hummalı çalışan Kaya, geliştirdiği iki çeşitten bodur olana "Aura", daha boylu olana "Nezahat" ismini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen yeni karanfil çeşitleri, yıl boyunca çiçekli kalmaları dolayısıyla balkonların yanı sıra park, bahçe, peyzaj alanlarında da kullanılabilecek.

Çeşitlerin üretimi için özel sektöre devri yapılarak, hem iç pazara sunulması hem de ihraç edilmesi için görüşmelere başlandı.

"Ticarete kazandırılması için en kısa sürede özel sektöre devredeceğiz"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk tescilli kesme çiçeği "Likya Kaya" karanfilinin birçok firma tarafından üretilip ihraç edildiğini söyledi.

Yeni türler üzerine çalışmalara devam ettiklerini belirten Ünlü, "Bahçede, evde kullanacağımız saksı karanfillerini görücüye çıkardık. İnşallah yeni türlerin de ticarete konu olması için en kısa sürede sektöre devredeceğiz. Yurt dışından alınıp ülkemizde üretimi yapılıyor. Amacımız saksılı karanfillerimizi kendimiz üretip, sektöre, tüketiciyle buluşturmak." diye konuştu.

Ziraat mühendisi Ayşe Serpil Kaya da Türkiye'nin ilk yerli tescilli karanfili "Likya Kaya"dan sonra farklı çeşitler üzerine çalıştığını ve önemli sonuçlar elde ettiğini dile getirdi.

Saksılı karanfiller geliştirdiklerini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"2017'den günümüze kadar kesintisiz devam eden çalışmaların sonucu olarak iki genotipin tescilini aldık, özel sektöre satışı için çalışmalara başladık. Çeşit olarak diğerlerinden çok farklılar. Renk, homojen çiçeklilik özellikle saha dayanıklılığı oldukça yüksek karanfil çeşitleri. 12 ay çiçeği oluyor. Yıl boyu çiçekli kalmaları dolayısıyla park, bahçe, peyzaj alanlarında rahatlıkla kullanılabilecek çeşitler. Özel sektöre devrinden sonra ihracata konu olacaktır."

Kaya, özellikle ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında daha bol çiçekli olan bu iki çeşidin, evlerde ve balkonlarda da sıkça kullanılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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