Yerli Teknolojiyle Afet Yönetimi Protokolü

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yerli ve milli teknolojilerin afet ve acil durumlarda kullanılması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından imzalanan "Afet Bölgelerinde Acil Haberleşme, Enkaz Altında Canlı Arama ve Tespit Teknolojileri Geniş Alan Çağrısı (HIZIR) SAGA" protokolüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanımız Vali Sayın Okay Memiş ve Savunma Sanayii Başkanı Sayın Haluk Görgün tarafından imzalanan protokol ile yerli ve milli teknolojilerimizin afet ve acil durumlarda milletimizin hizmetinde kullanılması hedefleniyor. Yerli ve milli teknoloji ile tam bağımsız Türkiye yolunda, tüm kurumlarımız ve paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İşbirliğimiz ülkemiz için hayırlı olsun."