Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, kabinedeki atamaları eleştirdi - Son Dakika
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, kabinedeki atamaları eleştirdi

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Sağlık ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına yapılan atamaları eleştirerek, bakanlıkta kaybedenlerin ödül olarak getirildiğini ve Cumhurbaşkanının elinde kariyerli ve kabiliyetli eleman kalmadığını sorguladı.

02.07.2024 11:15
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(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, kabinedeki yeni atamalarla ilgili "Bakanlık kaybedenler kulübü mü? Yoksa Sn. Cumhurbaşkanının elinde hiç kariyerli, kabiliyetli ve halkta karşılığı olan eleman kalmadı mı" sorularını yöneltti.

Teoman Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına yapılan atamaları değerlendirdi. Mutlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Murat Kurum'u atadı. Elbette takdir kendilerinin ama siyasette bir ölçü vardır. Bakanlık deneme tahtası değildir. Ayrıca staj yapma yeri de değildir ve kaybedenlerin ödül olarak getirilip, oturulduğu bir koltuk da değildir.  Cumhurbaşkanı, bütün bakanlar ülkenin bütün kamu gücü Murat Kurum'a destek verdi. ve bu arkadaş Ekrem İmamoğlu'ndan bir milyon yedi. Bu kadar büyük hezimete uğrayan kişi bakan yapıldı. Şimdi soruyorum; Bakanlık kaybedenler kulübü mü yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde hiç kariyerli, kabiliyetli ve halkta karşılığı olan eleman kalmadı mı? Bu küçük örnek dahi Ak Parti iktidarının artık kaybetmeyi kabullendiğini gösteriyor."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Politika, Güncel, Son Dakika

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