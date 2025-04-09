Yerlikaya'dan Özgür Özel'e Yanıt - Son Dakika
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Yerlikaya'dan Özgür Özel'e Yanıt

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özgür Özel'in 'cunta' açıklamasını iade etti, aynaya bakmalarını söyledi.

09.04.2025 14:10
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta" açıklamalarına ilişkin, "O sözü olduğu gibi onlara iade ediyoruz. Aynaya baksınlar" dedi.

Ali Yerlikaya, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, CHP'nin 21. Olağan Genel Kurultayında Özgür Özel'in "cunta" açıklamasına ilişkin soru yöneltilmesi üzerine "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili söz söyledi. Artık o sözün üzerine söz söylememizin bir anlamı kalmadı. Her şey ortada açık. Biz o sözü olduğu gibi onlara iade ediyoruz. Aynaya baksınlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Gözaltına alınanlara işkence edildiği iddiaları var, bunlar araştırıldı mı?" sorusuna ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dezenformasyonla Mücadale Merkezinin açıklamalarına bakılması yanıtını verdi.

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugünkü grup toplantısında 248 bin kelepçe ihalesinden söz etti. Ne yapacaksınız bu kadar kelepçeyi?" sorusuna ise Yerlikaya, "Ben o açıklamayı okumadım, dinlemedim sizden duyuyorum. Grubu dinleyeyim ona göre cevaplayayım" şeklinde cevapladı.

Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılmasını öngören 32 maddelik kanun taslağına ilişkin soruyu yanıtladı. Taslağı TBMM'ye sunarken basın toplantısı düzenleyeceklerini bildiren Yerlikaya, 12 Mart'ta da Motobike İstanbul Fuarı'nda taslağın motosiklet kazalarında caydırıcılıkla ilgili kısımlarını açıkladığını anlattı.

Ramazan Bayramı tatilindeki denetimler ve bu süreçte meydana gelen trafik kazalarındaki 74 can kaybı ve yaralanmaları dün paylaştıklarını anımsatan Yerlikaya, "Bizim 2024 yılında 41,3 milyon denetimi fazladan yaptık. Son 6 yılın trafik denetimlerine kaza, yani ölüm ve yaralanmalara baktığımız zaman caydırıcılık ile ilgili olan kısmımıza güncelleme getirmemiz lazım. Bununla ilgili çalıştık, kabinede bir sunum yaptım. Şu anda biz son çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Yerlikaya, trafikte 32 milyon araç, ehliyet sahibi ise 37 milyon kişi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trafik basit bir ulaşım meselesi değil, bir hayat meselesidir. Bir kural bir ömür. Biz 1 can kaybını değil, sıfır can kaybını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 Şubat 2021'de bir genelgesi var. '2030 yılına geldiğimiz zaman ölümlü kazaların ve ölüm rakamlarının yüzde 50'ye inmesini ve 2050 yılında da sıfır can' diyor. Biz Avrupa ve dünyada ölüm ve kaza rakamlarının nasıl olabilecek en aşağıya indirildiğini iyi inceledik. Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz 'Önlenebilir halk sağlığı sorunu' diyor kazalara. Aslında 'bu önlenebilir' diyor."

Yerlikaya, kurallara uymayanlara işlem yapmaktan keyif almadıklarını ifade ederek, "30 Kasım'da korsan yasa dışı çakarla ilgili Gazi Meclisimizde bir kanun yapıldı. O kanun 95 günde yüzde 80 bu işi düşürdü. Demek ki daha az kişi ceza yedi ama ceza yemeden önledik biz bu işi. Önleyicilik gücümüzü, caydırıcılık gücümüzü sizlerin de güçlü destekleriyle beraber milletimizle beraber bu işi başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Yerlikaya\'dan Özgür Özel\'e Yanıt
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yerlikaya'dan Özgür Özel'e Yanıt - Son Dakika

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