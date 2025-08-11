Yerlikaya: Devlet, Depremzedelerin Yanında - Son Dakika
Yerlikaya: Devlet, Depremzedelerin Yanında

Yerlikaya: Devlet, Depremzedelerin Yanında
11.08.2025 13:15
İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremde mağdur olan vatandaşlara devletin destek vereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugüne kadar hiçbir deprem anında, sıkıntıyla, endişeyle vatandaşımızı bırakmadık bundan sonra da bırakacak değiliz. Devletimizin gücü, kuvveti buna yeter." dedi.

Bakan Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören kırsal Alacaatlı Mahallesi'ni ziyaret ederek, zarar gören evlerde incelemelerde bulunup mahalle meydanında vatandaşlarla sohbet etti.

Depremin ilk anından itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların afet anında yapılması gereken ne varsa yaptığını, yapmaya da devam edeceğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"16 evimiz maalesef yıkıldı, bunlardan biri merkezde. 4 vatandaşımız oradan kurtarıldı ama 81 yaşında bir amcamız kurtarıldıktan sonra maalesef hayata tutunamadı. Yakınları ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz. 29 yaralımız vardı. Sağlık Bakanımız gece geç vakitte geldi, hastanede ziyaret etti. 19'u taburcu oldu, şu anda hastanede tedavisi süren 10 yaralımız var. Şükür ki yaralılarımızdan hiç biri ağır yaralı değil. Tedavi gören vatandaşlarımız da yakın zamanda tedavileri tamamlanıp taburcu olacaklar."

Yerlikaya, depremin hemen ardından 1100 arama kurtarma ekibinin bir anda AFAD'ın koordinasyonunda Vali'nin emrine girdiğini aktararak, hasar tespit çalışmalarına ilişkin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 50 ekip kurulduğunu bildirdi.

"Bir felaket olduğunda devlet ile millet elbirliği yapıyor"

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ağır hasarlı veya yıkık olan yerlerle ilgili hak sahipliği süreci netleşince kalıcı konutlarla ilgili süreci başlatacaklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu söylediğimiz ne hızda olur? 6 Şubat 2023... Allah bize bir daha öyle bir felaket vermesin. Asrın felaketinde 57 bine yakın vatandaşımız deprem şehidi oldu, 100 binin üzerinde yaralımız var. Ne yaptık? 460 bin hak sahibine Allah'ın izniyle 2026'nın ilk üç ayında bunların tamamını teslim etmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın böyle bir sözü ve talimatı var. Dolayısıyla bir felaket olduğu zaman devlet ile millet elbirliği yapıyor. Yaraları sarmak, dar günde olan vatandaşlarımızın hayır duasını almak noktasında 23 yıldan beri Cumhurbaşkanımız hep bunu yaptı."

Kütahya'dan tırlara yüklenen 20 konteynerin yola çıktığını aktaran Yerlikaya, "Bu köyde metruk ev de yıkıldı ama benim bildiğim içinde yaşam olan 2 ev yıkıldı. O evi ziyarete gireceğim, vatandaşımıza burada sorduğum gibi soracağım. Bizden konteyner istiyorsa konteyner kuracağım, bir yere gideyim diyorsa kira yardımı yapacağım. Maddi destek yardımlarımız var onları da vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalacak yerle ilgili misafirhane ve konteyner imkanlarının olduğunu, eğer bir süreç alacaksa farklı imkanların da bulunduğunu dile getiren Yerlikaya, "Yani 'Ağır hasarlı bu eve girmememiz lazım.' Tamam. Yıkılmış ev zaten girilecek durumda değil. Böyle bir durum arz ettiğinde konteynerimiz var. 'Ben kiraya çıkacağım.' diyorsa veya misafir edilmesi gerekiyorsa bunların hepsi için alternatiflerimiz açık. Bugüne kadar hiçbir deprem anında, sıkıntıyla, endişeyle vatandaşımızı bırakmadık bundan sonra da bırakacak değiliz. Devletimizin gücü, kuvveti buna yeter." diye konuştu.

Hasar tespitinin, mevzuat gereği yapılması gereken son derece hızlı aksiyon aldıkları, olmazsa olmaz bir süreç olduğunu belirten Yerlikaya, hak sahipliği tespit sürecinin nasıl işlediğine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya daha sonra Gölcük Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlara ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmaları anlatıp taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

