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Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

31.01.2024 08:14
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Yerlikaya: 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

(DHA)

Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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