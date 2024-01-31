Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı

Yerlikaya: 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
(DHA)
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalandı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un veda mesajları ise herkesi duygulandırdı.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı çene dolgusu ve birkaç küçük estetikten dolayı eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini bozdu. Katıldığı yayında estetik yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf eden oyuncu "Benim için inanılmaz zor bir süreçti" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 askerin öldüğü ABD üssü saldırısına nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu belirten Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz. Ancak saldırıya nasıl yanıt vereceğimizi kararlaştırdık" dedi.
Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçildi. Akçil'in; Ayasofya'nın ibadete açılması ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka uygun bulunduğuna ilişkin kararlarının altında imzası yer alıyor.
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