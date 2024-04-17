Yeryüzü Doktorları, Afganistan'da açlıkla mücadele eden çocukları tedavi edecek - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları, Afganistan'da açlıkla mücadele eden çocukları tedavi edecek

Yeryüzü Doktorları, Afganistan\'da açlıkla mücadele eden çocukları tedavi edecek

Savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgelerde faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıkla mücadelenin devam ettiği Afganistan'da hasta çocukları gönüllü sağlık ekibiyle tedavi edecek. Afganistan'da gerçekleştirilemeyen ameliyatları yapmak için 2 çocuk cerrahı, 2 çocuk cerrahı asistanı, anestezi uzmanı, 2 anestezi teknikeri ve 2 ameliyathane hemşiresinden oluşan sağlık ekibi, İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçen ekip, uçakla Kabil'e hareket etti. Ekiple birlikte Afganistan'a giden Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Halim Zabihullah, ülkede 23 milyon 700 bin kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu ve 857 bin çocuğun açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Yeryüzü Doktorları olarak Afganistan'da bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli projelerle sağlık hizmeti sunuyoruz. Şiddetli açlık sorunlarının yaşanması nedeniyle de beslenme sağlığı merkezlerimizle düzenli hizmet sağlıyoruz. Bölgeye 2014 yılından beri şartların kısıtlı ve teknik yetersizliklerin olmasından dolayı yapılamayan tedaviler ve ameliyatları gerçekleştirmek üzere gönüllü sağlık ekibimizi organize ediyoruz. Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü uzman doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ile bölgedeki imkanlar dahilinde başta zor olan operasyonlar olmak üzere sağlık hizmeti sunacağız. Program kapsamında 26 Nisan'a kadar muayene hizmete verecek ve ameliyatlar gerçekleştirecek gönüllü sağlık ekibi, 23 Nisan'da da Kabil Atatürk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için özel etkinlik düzenleyecek. Bölgede, 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle uzun yıllardır hizmet veren Yeryüzü Doktorlarının ekibi aynı zamanda bilgi ve tecrübelerini de yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

17.04.2024 16:28
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Savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgelerde faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıkla mücadelenin devam ettiği Afganistan'da hasta çocukları gönüllü sağlık ekibiyle tedavi edecek.

Afganistan'da gerçekleştirilemeyen ameliyatları yapmak için 2 çocuk cerrahı, 2 çocuk cerrahı asistanı, anestezi uzmanı, 2 anestezi teknikeri ve 2 ameliyathane hemşiresinden oluşan sağlık ekibi, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçen ekip, uçakla Kabil'e hareket etti.

Ekiple birlikte Afganistan'a giden Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Halim Zabihullah, hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 23 milyon 700 bin kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu ve 857 bin çocuğun açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Ülkede sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğuna dikkati çeken Zabihullah, şunları kaydetti:

"Afganistan'da 17 milyon 900 bin kişinin sağlık ihtiyacı devam ediyor. Yeryüzü Doktorları olarak Afganistan'da bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli projelerle sağlık hizmeti sunuyoruz. Şiddetli açlık sorunlarının yaşanması nedeniyle de beslenme sağlığı merkezlerimizle düzenli hizmet sağlıyoruz. Bölgeye 2014 yılından beri şartların kısıtlı ve teknik yetersizliklerin olmasından dolayı yapılamayan tedaviler ve ameliyatları gerçekleştirmek üzere gönüllü sağlık ekibimizi organize ediyoruz. Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü uzman doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ile bölgedeki imkanlar dahilinde başta zor olan operasyonlar olmak üzere sağlık hizmeti sunacağız."

Program kapsamında 26 Nisan'a kadar muayene hizmete verecek ve ameliyatlar gerçekleştirecek gönüllü sağlık ekibi, 23 Nisan'da da Kabil Atatürk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için özel etkinlik düzenleyecek.

Bölgede, 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle uzun yıllardır hizmet veren Yeryüzü Doktorlarının ekibi aynı zamanda bilgi ve tecrübelerini de yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

Kaynak: AA

Afganistan, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları, Afganistan'da açlıkla mücadele eden çocukları tedavi edecek - Son Dakika

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