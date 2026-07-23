Yeryüzü Doktorları Kenya'da Ameliyat Gerçekleştiriyor

Yeryüzü Doktorları Derneğinin sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde genel cerrahi branşında gerçekleştirilecek muayene ve ameliyatlar için Kenya'nın Lamu Adası'na gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında TİKA'nın işbirliğinde, Lamu'da bulunan King Fahd Lamu Hastanesi'nde sağlık hizmetleri sunacak.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden iki genel cerrah, anestezi uzmanı, anestezi teknikeri, iki ameliyathane hemşiresi ile iki dernek personelinden oluşan ekibin 10 gün boyunca Kenya halkına sağlık hizmeti sunması planlanıyor.

Bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 89 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, genel cerrahi branşında tespit edilen birçok zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak.

Sindirim sistemi cerrahisinden anorektal cerrahiye, endokrin cerrahiden fıtık cerrahisine kadar olası tüm vaka taramalarını ve ameliyatlarını gerçekleştirmek için hastanede kampa girecek gönüllü sağlık ekibi, Türkiye'deki sağlık pratiğini de yeni malzemelerle birlikte aktaracak.

Yeryüzü Doktorları kısıtlı tıbbi ekipman ve teçhizata sahip bölgedeki hastane ile imzaladığı mutabakat zaptı ile muayene, ameliyat ve tedavi hizmeti vermek için gerekli tıbbi sarf malzemeyi de tedarik etti. Özellikle laparoskopik cihazlarının temini yanı sıra gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşarak sağlık sistemini destekleyecek. 5 yıl boyunca hastane şartlarının ve sağlık sisteminin gelişimi için destek verecek Yeryüzü Doktorları kamp boyunca teorik eğitimin yanı sıra yerel doktorlara ameliyatlarda eşlik ederek pratik kazanmalarını sağlayacak.

Kriz bölgesinde onlarca insanın sağlık ihtiyacına yetişmek için çabalayan Yeryüzü Doktorlarının görev yaptığı yerlerde yaşadığı zorluklar ve zorluklara karşı mücadelesi TRT tarafından şubat ayında yayına giren Hızır belgeseline konu olurken, Lamu'daki yaşam ve sağlık boyutu da yeniden TRT 1'de ekrana gelecek.