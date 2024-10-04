Yeryüzü Doktorları Tiran'da Sünnet Ameliyatları Yapacak

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Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüleri, sünnet yapmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, aralarında genel cerrah, çocuk cerrahı, aile hekimi ve ameliyat hemşiresinin bulunduğu ekip, İstanbul Havalimanı'nda bilet işlemlerini tamamladı.

Tiran'a uçakla hareket eden gönüllü sağlık ekibi, 8 Ekim'e kadar Arnavutluk'un Elbasan şehrinde 200'ü aşkın sünnet ameliyatı gerçekleştirecek.