Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Türkistan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Türkistan'da

Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Türkistan\'da
09.06.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dünyası'nın manevi mirası Ahmet Yesevi, panelde tartışıldı, protokol imzalandı.

"Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" Paneli, Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirildi.

Panel, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde "Ahmet Yesevi Türbesi: Türk Dünyası'nın Manevi Kalbi" başlığıyla düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle hayata geçirilen "Yesevi Yolu ve Mirası" Projesi kapsamında Türk dünyasının manevi mimarı kabul edilen Ahmet Yesevi'nin Türbesi'nin bulunduğu kentte Türkistan ayağı düzenlenen panel, hem sembolik hem de kültürel derinlik kazandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Yesevilik geleneğinin sadece Kazakistan'ın değil tüm Türk dünyasının ortak manevi mirası olduğunu, bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılmasının ve genç kuşaklara aktarılmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay da Ahmet Yesevi'nin Türkistan'dan bütün Türk coğrafyasına yayılan manevi diriliş fikrine dikkati çekerek, projenin ortak tarih ve hafızaya katkı sağlayacağını söyledi.

Panelde Türk ve Kazak akademisyenler Prof. Dr. İlhan Şahin "Hoca Ahmet Yesevi ve Coğrafyası", Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu "Selçuklu Fetihleri Öncesinde Anadolu'nun Dini Durumu ve Türk Yerleşimi ile Başlayan Değişim", Prof. Dr. Mustafa Alkan "Yeseviliğin Osmanlı'da (Türkiye) Oluşan Tarikatlara Etkisi", Dr. Halil Çetin "Hoca Ahmet Yesevi Geleneğinin Kazak Halkının Kültürel Hayatına Etkisi ve Rolü", Dr. Baurcan Saifunov "Yesevi ve Milli Kimlik", Dr. Muhit Töleğenov "Yesevi Mirasının Önemi" konularında sunumlar yaptı.

"Yesevi Yolu ve Mirası" Projesi'nin Bakü, Bişkek, Almatı'dan sonraki dördüncü etabını oluşturan panel, Ahmet Yesevi'nin hikmet temelli irfan geleneğinin Türk dünyasının farklı köşelerinde yeniden yorumlanmasına katkı sağladı.

Etkinlik çerçevesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında Türk dünyası odaklı doktora yapan öğrencilere yönelik "Yesevilik Bilgisi" programının hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Protokol, iki üniversitenin ortak lisansüstü çalışmalar ve akademik değişim programları yoluyla Yesevi düşüncesinin sistematik olarak ele alınmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Ahmet Yesevi, Kazakistan, Türkistan, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Türkistan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’ye yardım götüren gemiye İsrail’den ambargo İnterneti kararttılar Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco’nun yeni takımı belli oluyor Duyanlar çok şaşırdı Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı
100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar 100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar
Edin Dzeko geri dönüş yolunda İşte görüştüğü takım Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım
Galatasaray Osimhen’in alternatifini buldu Yine bir dünya yıldızı Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı
Diyarbakır’daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’dan tarihe geçen transfer Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer
Beşiktaş’ın eski yıldızı N’Koudou Süper Lig’e geri dönebilir Beşiktaş'ın eski yıldızı N'Koudou Süper Lig'e geri dönebilir
Denizli’de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti Denizli'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
5 saat 29 dakikalık tarihi final Fransa Açık’ta zafer Alcaraz’ın 5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
Semih Kılıçsoy’un harika golü Ümit Milli Takım’a galibiyeti getirdi Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi

16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
23:54
Kayserispor’da Jakirovic dönemi sona erdi
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi
23:04
Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u olaylı seriyi kaybetti Şampiyon Olympiakos
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti! Şampiyon Olympiakos
22:52
ABD’de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
22:49
Dev finale Ali Koç damgası Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
22:43
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
22:40
Beşiktaş Fibabanka’dan Anadolu Efes’e 27 sayılık dev fark
Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e 27 sayılık dev fark
22:28
Gazze’ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
22:20
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi
22:15
İsrail, Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinvar’ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
İsrail, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
22:09
Semih Kılıçsoy’un harika golü Ümit Milli Takım’a galibiyeti getirdi
Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi
21:59
5 saat 29 dakikalık tarihi final Fransa Açık’ta zafer Alcaraz’ın
5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
21:57
Denizli’de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
Denizli'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 17:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Türkistan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.