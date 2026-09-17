Yeşil Anahtar\'lı 170 işletme yabancı turistin tercihini etkiliyor

Türkiye'de uluslararası eko-etiket "Yeşil Anahtar" ödülüne sahip çok sayıda otel ve işletme bulunması, yabancı ziyaretçilerin ülkeyi tercihinde etkili oluyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, çevrenin korunmasına yönelik girişimleri ödüllendiren, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası eko-etiket Yeşil Anahtar Programı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uygulamanın Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) programlarından biri olduğunu belirten Ergiydiren, bu çalışmanın özellikle Avrupa ülkelerinde uzun zamandır uygulandığını dile getirdi.

Ergiydiren, Yeşil Anahtar'ın, turizm alanları, oteller, pansiyonlar, kongre merkezleri, tematik parklar ve restoranlarda çevreye yönelik çalışmalar, iyi uygulama örnekleri, çevreye duyarlı su, elektrik kullanımı ve çevre dostu kimyasalların tüketilmesi gibi kriterler aradığını ifade etti.

Yeşil Anahtar kapsamında işletmelerde çalışan personelin çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri yapıldığına dikkati çeken Ergiydiren, programın, atıkların yasal mevzuat çerçevesinde bertaraf edilmesini içeren yaklaşık 150 kriteri olduğunu kaydetti.

Türkiye'de bu programın 2014'ten beri yürütüldüğünü anlatan Ergiydiren, "2026 itibarıyla yaklaşık 170 işletmede Yeşil Anahtar ödülümüz bulunmakta. Antalya da sahip olduğu 76 Yeşil Anahtar ödüllü işletmeyle ülkemizde birinci sıradaki yeri koruyor." dedi.

"Misafirlerimiz güvenle tatillerini yapıyor"

Ergiydiren, Yeşil Anahtar'da 2026 denetimlerini bitirmek üzere olduklarını belirterek, tüm tesis ve işletmelerin alanlarını gezip, gerekli kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettikten sonra uygun işletmelere Yeşil Anahtar bayrağını ve plaketini teslim ettiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin konaklamak istediği ülkelerdeki işletmelerde eko-etiket ödülü olup olmadığını kontrol edebildiğini dile getiren Ergiydiren, şöyle devam etti:

"Seyahat acenteleri sosyal medyada, web sayfalarında, pazarlama noktalarında bir kriter olarak hem Yeşil Anahtar hem mavi bayrağı eklediğinde, dileyen misafirler ona göre araştırıp tercihlerini yapıyor. Tabii özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayanların çevreye olan duyarlılığının her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. Haliyle geldikleri, konakladıkları işletmenin ve tesisin de çevreye duyarlı bir yer olmasını arzu ediyorlar. Yeşil Anahtar ödülü de mavi bayrakla birlikte bu anlamda uluslararası kanıtlanan, değerini uzun yıllardır sürdüren eko-etiket olduğu için misafirlerimiz güvenle tatillerini yapıyor. Uluslararası Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar ödülü özellikle ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerimizin tercihinde önemli bir rol oynuyor ve olumlu anlamda etki ediyor."

Ergiydiren, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) uluslararası üst düzey katılım beklenen önemli bir toplantı olacağını belirtti.

COP31'in güncel çevre sorunlarının konuşulacağı, bu konuda ortaya konacak teknolojik ilerlemenin de değerlendirileceği bir toplantı olacağını anlatan Ergiydiren, toplantıda, Türkiye'de yaşanan ya da gelecekte olabilecek bazı çevre sorunlarının konuşulacağını sözlerine ekledi.