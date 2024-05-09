Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler Paneli Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler Paneli Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi

Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler Paneli Akdeniz Üniversitesi\'nde düzenlendi

Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi (CIGRE) Türkiye Gelecek Nesil Ağı Akdeniz Öğrenci Topluluğu tarafından Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler' panelinde uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Panelde, yeşil enerji üretimi, yenilenebilir şebeke entegrasyonu, fotovoltaik sistemler ve elektrik dağıtım sistemlerindeki yenilikler konularında sunumlar yapıldı. Panel, genç öğrencilerin güç sistemleri ve enerji sektörüne başarılı geçiş yapmalarını desteklemek amacıyla önemli bir fırsat sunmaktadır.

09.05.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi (CIGRE) Türkiye Gelecek Nesil Ağı Akdeniz Öğrenci Topluluğu tarafından Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" panelinden uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, "Yeşil Enerji Üretimi ve Yeşil Enerji Tüketimi Birbirini Nasıl Destekleyebilir", "Yenilenebilir Şebeke Entegrasyonu: Riskler ve Fırsatlar", "Yeni Nesil Entegre Fotovoltaik Sistemler", "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde SF-6 içermeyen Sistemler ve Yüksek Güç Testleri" konulu sunumlar yapıldı.

Bilim insanları ve sektör temsilcileri, yeşil enerji sistemleri üzerine güncel gelişmeleri değerlendirip, fikir alışverişinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, panelin açılışında, üniversite olarak özellikle gençlerin, öğrenci topluluklarının faaliyetlerine önem verdiklerini bildirdi.

Üniversitede 120'nin üzerinde öğrenci topluluğu olduğunu aktaran Özen, "Öğrencilerimizin projelerde farklı gruplarla birlikte çalışarak aldıkları dersin, yaptıkları laboratuvar çalışmalarının yanında ayrıca yürütülen bu faaliyetlerin öğrenme ve gelişme süreçlerine çok büyük katkı yaptığının farkındayız. O nedenle öğrenci topluluklarının hem niteliğinin hem de sayısının artması gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve CIGRE Türkiye Gelecek Nesil Ağı Akdeniz Öğrenci Topluluğunun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hamza Feza Carlak ise CIGRE'nin uluslararası düzeyde üreticilerin, kullanıcıların, akademisyenlerin ve uzmanların dünyadaki enerji sistemleriyle ilgili tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağladığını belirtti.

CIGRE'nin standartlar geliştiren teknik bir tartışma platformu olduğuna değinen Carlak, şunları kaydetti:

"CIGRE Gelecek Nesil Ağı, enerji endüstrisindeki öğrencilerin ve genç profesyonel mühendislerin CIGRE faaliyetleriyle ilgilenmeleri ve sektör içindeki bilgilerini, becerilerini ve bağlantılarını geliştirmeleri için kurulmuş bir organizasyondur. Bu çerçevede biz de öğrencilerimizin bu Networke dahil olarak önlerini açabilmek adına 2022'de 162 üye ile Akdeniz Üniversitesi CIGRE Gelecek Nesil Ağı Topluluğunu kurduk. Kuruluşumuzdan bu yana birçok teknik ve bilimsel faaliyet gerçekleştirdik. Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler paneli, kariyerinin başındaki öğrenciler ve genç katılımcıların güç sistemleri ve enerji sektörüne başarılı geçiş sağlamalarına yönelik teknik büyüme, ağ oluşturma ve liderlik becerileri için fırsatlar sunarak yeni nesil güç sistemi uzmanlarını desteklemek için önemli."

Kaynak: AA

Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler Paneli Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
14:12 Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:21:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler Paneli Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement